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Мэр Новосибирска рассказал о результатах своего теста на коронавирус

По словам Анатолия Локтя, он проверялся несколько раз

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Мэр сказал, что следит за своим здоровьем

Мэр сказал, что следит за своим здоровьем

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что получал отрицательные результаты анализов на коронавирус. Сегодня во время онлайн-встречи с журналистами у мэра спросили, сдавал ли он тесты на ковид.

— Неоднократно, я в этом отношении слежу за своим здоровьем, использую средства индивидуальной защиты, слежу, чтобы подвергались обработке наши служебные помещения, периодически приходится проверять. Положительных тестов нет, — сказал мэр во время встречи с журналистами.

Также глава города сообщил, что из-за разных заболеваний на больничный ушли 10% сотрудников мэрии. Единичные случаи заболевания ковидом есть в районных администрациях.

Накануне стало известно о четырёх заболевших коронавирусом сотрудниках администрации Центрального района. Сегодня оперштаб сообщил о 129 новых случаях заражения новосибирцев.

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мэррайонная администрациякоронавирус
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