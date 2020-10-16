Мэр Новосибирска рассказал о результатах своего теста на коронавирус

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что получал отрицательные результаты анализов на коронавирус. Сегодня во время онлайн-встречи с журналистами у мэра спросили, сдавал ли он тесты на ковид.
— Неоднократно, я в этом отношении слежу за своим здоровьем, использую средства индивидуальной защиты, слежу, чтобы подвергались обработке наши служебные помещения, периодически приходится проверять. Положительных тестов нет, — сказал мэр во время встречи с журналистами.
Также глава города сообщил, что из-за разных заболеваний на больничный ушли 10% сотрудников мэрии. Единичные случаи заболевания ковидом есть в районных администрациях.
Накануне стало известно о четырёх заболевших коронавирусом сотрудниках администрации Центрального района. Сегодня оперштаб сообщил