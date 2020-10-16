«Вместо 20 минут — 18 часов»: почему медики долго едут на экстренные вызовы. Две версии

Каждому вызову, по его словам, присваивается свой код. «61Ж» означает, что пациент задыхается, то есть вызов экстренный — бригада должна приехать на него в течение 20 минут . Но сейчас такие больные ждут больше 1000 минут .

Такой ситуации с задержками, говорит Сергей Комлев, не было даже весной в разгар коронавируса.



— Даже близко не было таких цифр ожидания. Отлично мы подготовились ко второй волне. Нам всегда, если были вызовы «61Ж», не давали ни поесть, ни домой вовремя уйти. И всегда кричали: «Это самые экстренные, вперёд». И мы ехали и едем. Каким образом они теперь перестали быть экстренными, что на них не надо больше за 20 минут приехать? — недоумевает фельдшер.

Что значит «61Ж» сегодня. Ответ главврача скорой

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова объяснила, почему на вызовы сейчас ставится такой код, а ожидание составляет гораздо больше 20 минут .

— При опросе людей мы выясняем, что у них есть температура в течение нескольких дней, несколько дней они уже лечатся. Вызов фиксируется не как «задыхается», который требует немедленного реагирования, а как неотложный. «61Ж» — которые говорят, что задыхаются — сейчас пойдёт как потенциально необходимый для госпитализации в стационар. Мы ставим этот код специально. Так как не можем его в приоритет выставить, если будет стоять просто температура — вызов автоматически уйдёт тогда в поликлинику, поэтому мы и ставим ещё и другие коды, — говорит главврач.