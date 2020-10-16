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В России за сутки выявили больше 15 тысяч случаев коронавируса — это снова максимум

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Число зараженных растет каждый день, но в оперштабе заявляют, что ситуация с коронавирусом в стране управляема

Число зараженных растет каждый день, но в оперштабе заявляют, что ситуация с коронавирусом в стране управляема

В России зафиксирован новый пик заражений коронавирусом: за минувшие сутки выявлено 15 150 новых случаев. 232 человека скончались, 8 485 — выздоровели, передает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 369 313 человек, 23 723 человека спасти не удалось, а 1 056 582 человека выздоровели.

А вот как выглядит статистика в одной картинке

А вот как выглядит статистика в одной картинке

На днях Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждалась обстановка по коронавирусу в стране. Вице-премьер и глава оперштаба Татьяна Голикова отметила, что рост зараженных был прогнозируем, ситуация управляема, а потому не требует жесткого карантина.

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Между тем, регионы самостоятельно начали усиливать меры безопасности — так, мэр Москвы Сергей Собянин перевел учеников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение, в Подмосковье отменили караоке и вечеринки в клубах. Во всех регионах сохраняется режим повышенной готовности, рекомендуется изоляция для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, усиливается контроль масочного режима.

В мире зафиксировано 38,9 миллиона случаев новой коронавирусной инфекции, говорится в отчете университета имени Джонса Хопкинса. В первой пятерке стран-лидеров по числу зараженных небольшие перестановки: Аргентина (949 тысяч случаев) сместила Колумбию (939 тысяч случаев) с пятого места. Первая тройка по-прежнему неизменна: США (7,9 миллиона зараженных), Индия (7,4 миллиона), Бразилия (5,2 миллиона). Россия остается на четвертом месте.

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