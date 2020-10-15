Врачи рассказали, какие заболевания увеличивают риск смерти при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания в 12 раз увеличивают риск смерти при COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов на онлайн-заседании научного совета РАН «Науки о жизни».



— Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в 6 раз, увеличивают риск смерти в 12 раз, встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусной инфекцией, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании. В том числе и в силу того, что это в основном касается пациентов старших возрастных категорий, — отметил Бойцов.

