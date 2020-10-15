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Врачи рассказали, какие заболевания увеличивают риск смерти при COVID-19

Риск летального исхода может вырасти в 12 раз

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Тромбозы, нарушение ритма сердца и сердечная недостаточность — основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе

Тромбозы, нарушение ритма сердца и сердечная недостаточность — основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе

Сердечно-сосудистые заболевания в 12 раз увеличивают риск смерти при COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов на онлайн-заседании научного совета РАН «Науки о жизни».

— Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в 6 раз, увеличивают риск смерти в 12 раз, встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусной инфекцией, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании. В том числе и в силу того, что это в основном касается пациентов старших возрастных категорий, — отметил Бойцов.

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Также главный внештатный кардиолог Минздрава рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск тяжелого течения COVID-19. Это касается ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и кардиомиопатии.

Основные сердечно-сосудистые осложнения при коронавирусе, по словам Бойцова, — это тромбозы, нарушение ритма сердца и сердечная недостаточность, также может возникать миокардит. Сергей Бойцов добавил, что риск инфаркта миокарда при COVID-19 по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта — в шесть-семь раз.

Ранее ученые заявляли, что на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний находится диабет. Также медики отмечали, что зараженные коронавирусом диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.

— Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% бо́льшую вероятность попадания в больницу, на 74% бо́льшую вероятность попадания в реанимацию и на 48% бо́льшую вероятность смерти при коронавирусе, — заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней — в 2016 году от этих патологий скончались в общей сложности 15,2 миллиона человек. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире.

По информации Росстата за 2019 год, 46% смертей (841,2 тысячи из 1,8 миллиона) произошли из-за болезней системы кровообращения.

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