Новосибирская область закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно

Министерство здравоохранения Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно для лечения пациентов на дому. Такая мера уже была принята в Челябинской области.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что завтра на внеочередном совещании решится вопрос с покупкой лекарства.

— Мы сейчас обсуждаем, как оно будет распределяться. Это будет первая закупка такого препарата на средства правительства, а не на средства ОМС. Порядка 1000 упаковок. Дорогостоящий препарат, вы все знаете, — рассказал министр.