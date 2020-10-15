Новосибирская область закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно

В Новосибирске закупят лекарство от коронавируса для бесплатной раздачи
Министерство здравоохранения Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно для лечения пациентов на дому. Такая мера уже была принята в Челябинской области.
Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что завтра на внеочередном совещании решится вопрос с покупкой лекарства.
— Мы сейчас обсуждаем, как оно будет распределяться. Это будет первая закупка такого препарата на средства правительства, а не на средства ОМС. Порядка 1000 упаковок. Дорогостоящий препарат, вы все знаете, — рассказал министр.
В аптеках сейчас продаются два препарата для лечения COVID-19 — «Арепливир» и «Коронавир». В основе обоих лежит одно и то же действующее вещество — фавипиравир, о котором до этого года если и говорили, то только в научных и медицинских кругах. В России зарегистрировали его лишь в этом году, поэтому пациентам о нём, как правило, ничего не известно. Мы поговорили с доктором и изучили медицинские рекомендации, чтобы разобраться, что это за средство.
В новосибирских аптеках лекарства от коронавируса появились в начале октября — они стоят 11–12 тысяч рублей за упаковку.