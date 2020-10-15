Министр здравоохранения рассказал, до какого времени терапевты сейчас ходят на вызовы (вы удивитесь)

В Новосибирске терапевты ходят на вызовы до глубокой ночи
В Новосибирске участковым терапевтам из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ приходится работать почти сутками. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
— Наши медицинские учреждения работают до последнего вызова. Последние вызовы вчера (14 октября. — Прим. ред.) были вплоть до 23:00, — сообщил министр. — Стараемся обойти на 100% всех. Если не удается, то обязательно происходит созвон с пациентом. И вызов может передаваться на скорую.
Для того чтобы увеличить количество врачей на вызовах, главврачи на своё усмотрение могут откладывать профосмотры и диспансеризацию на две недели.
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В последние дни значительно увеличилась нагрузка не только на скорую помощь, но и на поликлиники. Сейчас неотложка передаёт на обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно. В основном это жалобы на высокую температуру, которые не требуют немедленного реагирования.