Министр здравоохранения рассказал, до какого времени терапевты сейчас ходят на вызовы (вы удивитесь)

В Новосибирске участковым терапевтам из-за ситуации с коронавирусом и ОРВИ приходится работать почти сутками. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.



— Наши медицинские учреждения работают до последнего вызова. Последние вызовы вчера (14 октября. — Прим. ред.) были вплоть до 23:00, — сообщил министр. — Стараемся обойти на 100% всех. Если не удается, то обязательно происходит созвон с пациентом. И вызов может передаваться на скорую.