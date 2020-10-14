В правительстве решили, что дополнительные COVID-ограничения в России не нужны

В России не требуется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом сегодня в ходе совещания с Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



— Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают. Но проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация [с коронавирусом] управляема и не требует введения ограничительных мер, — сказала она.