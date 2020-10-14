Стала известна реакция добровольцев на третью вакцину от ковида, которую испытывают в Новосибирске

В РАН рассказали о реакции новосибирцев на испытание вакцины от ковида
Президент РАН Александр Сергеев отчитался о прохождении первой фазы исследования вакцины от ковида, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Напомним, Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где начали тестирование этой вакцины на добровольцах.
— Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет. Далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем, — приводит РИА Новости слова Александра Сергеева.
По его словам, у участников тестирования даже нет субфебрильной температуры (в диапазоне
Ранее в Федеральном научном центре Чумакова отмечали, что вакцина является цельновирионной, в ней используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
Пока в Новосибирскую область поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на