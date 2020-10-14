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Стала известна реакция добровольцев на третью вакцину от ковида, которую испытывают в Новосибирске

Она была создана в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова

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Третья вакцина от ковида, которую сейчас испытывают на добровольцах, является цельновирионной — в ней используются ослабленные вирусы

Третья вакцина от ковида, которую сейчас испытывают на добровольцах, является цельновирионной — в ней используются ослабленные вирусы

В РАН рассказали о реакции новосибирцев на испытание вакцины от ковида

Президент РАН Александр Сергеев отчитался о прохождении первой фазы исследования вакцины от ковида, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Напомним, Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где начали тестирование этой вакцины на добровольцах.

— Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет. Далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем, — приводит РИА Новости слова Александра Сергеева.

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По его словам, у участников тестирования даже нет субфебрильной температуры (в диапазоне 37–38 градусов).

Ранее в Федеральном научном центре Чумакова отмечали, что вакцина является цельновирионной, в ней используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Пока в Новосибирскую область поступило только 42 дозы вакцины от коронавируса (данные на 1 октября) — известно, что она будет поступать дробно. До конца года регион получит 2421 дозу. Это первая отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» центра им. Гамалеи.

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