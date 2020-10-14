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Растем хлеще, чем весной: в России зафиксирован новый пик коронавируса

За сутки заразились больше 14 тысяч человек

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Россия остается на четвертом месте в мире по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией

Россия остается на четвертом месте в мире по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией

За минувший день в России зарегистрирован 14 231 случай заражения коронавирусом — это новый максимум с 13 октября, когда фиксировалось 13 868 случаев. С начала пандемии официально заболели 1 340 409 человек, 1 039 705 человек выздоровели (+7920 за последние сутки), 23 205 скончались (+239 за сутки). Такими данными делится федеральный оперативный штаб.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются 276 164 человека. За последние сутки проведено 436 тысяч тестов. Между тем, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией только за эту неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей — с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек.

Второй волны коронавируса в России нет, говорили они...

Второй волны коронавируса в России нет, говорили они...

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В мире, по данным университета имени Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику с государств, зафиксировано 38,1 миллиона заражений. На первом месте остаются США, где 7,8 миллиона случаев COVID-19. К Штатам подбирается Индия — 7,2 миллиона зараженных. На третьем месте — Бразилия, там 5,1 миллиона случаев. Россия в этом рейтинге остается на четвертом месте. Следом за нами идет Колумбия, где зафиксировано 924 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

От COVID-19 погибли 1 086 156 жителей планеты. Вылечиться удалось 26 467 823 людям. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире, мы разобрали на двух понятных графиках: посмотрите на них здесь.

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