Власти Новосибирской области рекомендовали перевести пожилых сотрудников на удалёнку

Работодателям Новосибирской области рекомендовали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет. Помимо этого, всем пожилым жителям региона нужно придерживаться режима самоизоляции, ограничив круг контактов. Решение приняло правительство НСО на заседании оперативного штаба 13 октября.

Между тем, смертность от коронавируса и суточный прирост заражённых продолжает расти по всей России, и Новосибирск не исключение. За минувшие сутки в НСО выявили 114 новых заболевших, скончались пять человек, из них две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 и 79 лет. В реанимации находятся 119 человек с диагностированным ковидом.