В клинике Мешалкина приостановили плановые операции для иногородних пациентов

В Мешалкина временно перестанут делать часть плановых операций
В Новосибирске Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина с
Как сообщили в пресс-центре клиники Мешалкина, экстренная помощь будет оказываться всем пациентам в прежнем режиме.
— С завтрашнего дня мы приостанавливаем плановую госпитализацию иногородних плановых пациентов. Экстренная или неотложная помощь будет предоставляться всем пациентам, вне зависимости от региона проживания, — сообщили в пресс-центре.
Проведение операций откладывается на неопределённый срок, «до стабилизации эпидемиологической обстановки».
Для пациентов из Новосибирска ничего не меняется: им будут делать операции в плановом порядке.
На прошлой неделе в Новосибирском областном кардиодиспансере отложили проведение плановых операций из-за пандемии коронавируса.
Последние дни количество новых случаев коронавируса в регионе растет, и власти перепрофилируют больницы в ковид-госпитали. Так, коронавирусным больным отдали роддом