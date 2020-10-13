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В клинике Мешалкина приостановили плановые операции для иногородних пациентов

Операции отложили до стабилизации эпидобстановки

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Новые правила касаются только иногородних пациентов, для новосибирцев все останется по-прежнему

Новые правила касаются только иногородних пациентов, для новосибирцев все останется по-прежнему

В Мешалкина временно перестанут делать часть плановых операций

В Новосибирске Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина с 14 октября приостановил проведение плановых операций для иногородних пациентов.

Как сообщили в пресс-центре клиники Мешалкина, экстренная помощь будет оказываться всем пациентам в прежнем режиме.

— С завтрашнего дня мы приостанавливаем плановую госпитализацию иногородних плановых пациентов. Экстренная или неотложная помощь будет предоставляться всем пациентам, вне зависимости от региона проживания, — сообщили в пресс-центре.

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Проведение операций откладывается на неопределённый срок, «до стабилизации эпидемиологической обстановки».

Для пациентов из Новосибирска ничего не меняется: им будут делать операции в плановом порядке.

На прошлой неделе в Новосибирском областном кардиодиспансере отложили проведение плановых операций из-за пандемии коронавируса.

Последние дни количество новых случаев коронавируса в регионе растет, и власти перепрофилируют больницы в ковид-госпитали. Так, коронавирусным больным отдали роддом № 2 в Октябрьском районе. Сейчас учреждение закрыто, будущим мамам отказывают в записи на роды, а сами женщины развернули кампанию в социальных сетях — они требуют, чтобы Минздрав и власти города отменили это решение.

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больницымедицинакоронавирус в Новосибирске
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