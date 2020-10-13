Надоело бояться? А жить не надоело? Почему мы вдруг стали игнорировать коронавирус

А есть аргументы, которые меня откровенно шокируют: «Я не в группе риска» и «Они бы все равно умерли». Вы же помните, что вы о живых людях вообще-то говорите? А кто в группе риска — пускай умирают, их не жалко? Хорошо (нет), чужих людей вам не жалко, а своих родственников? А себя вам не будет жалко, если вы (не дай бог) заболеете любой другой опасной болезнью и вам ответят: ну вы все равно бы умерли, так что ползите тихонько в умиральную яму и не пугайте остальных? Ну да, мы все умрем рано или поздно. С такой логикой зачем вообще что-то делать? Зачем соблюдать ПДД, зачем лечить ангину, зачем учить детей, зачем строить дома? Мы все равно все умрем.



Я понимаю, что не все люди такие тревожные, как я. Я понимаю, что кто-то может не бояться и не мучиться тревогой в текущей ситуации. Но я не понимаю, как можно совсем не беспокоиться о себе, о близких, о посторонних. Как можно подумать: «все, мне надоело, пусть кто-то умирает, но я устал носить маску и бояться»? Как сильно вообще должна в нынешней ситуации надоесть маска? Сильнее, чем жизнь?



Как будто, если не соблюдать «коронавирусные правила», — это покажет, что мы не боимся. И коронавирус тогда увидит, что мы его не боимся, обидится и уйдет.

