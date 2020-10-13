Надоело бояться? А жить не надоело? Почему мы вдруг стали игнорировать коронавирус

Полгода назад я писала колонку о том, что для победы над коронавирусом логично было бы назвать вещи своими именами — настоящий карантин — это серьезно, а сомнительные полумеры вроде самоизоляции только раздражают. Сейчас та самоизоляция кажется мне верхом сознательности сограждан — тогда все-таки многие сидели дома, соблюдали дистанцию и прочие «противоэпидемические меры». И как-то все в итоге стало налаживаться, официальная заболеваемость падала, страшных историй о знакомых и знакомых знакомых, которые переболели, становилось все меньше. И все расслабились. А тут началась вторая волна.
То есть, извините, вторая волна так и не началась. Официально ее не существует, как и не существовало карантина в апреле. Только вот статистика заболеваемости официальная же растет и растет, уже больше майской выросла, побила все рекорды. Официально — произошел подъем заболеваемости. Как хлопок газа, только подъем заболеваемости.
Роспотребнадзор успокаивает, что предпринятые меры позволят через 10–20 дней выйти на плато. Предпринятые меры — это, например, частичная удаленка, школьные каникулы и масочный режим. Тут ко всему есть вопросы, но особенно — к последнему.
Видимо, успокаивающие интонации и отсутствие строгих карантинных мероприятий делают свое дело: несмотря на невиданный рост заболеваемости, все спокойны. Никто не спешит закрыться дома, дистанцию соблюдают единицы, правило «не трогай лицо» уже никто не вспоминает, а маски все научились носить так, чтобы нос был открытым (то есть, совершенно бессмысленно). И я не могу понять: почему так?
Почему люди стали игнорировать пандемию? Почему никто не боится? Мне говорят: просто устали от страха, невозможно постоянно бояться. Во-первых, возможно. Это вам скажет любой тревожный человек — мы постоянно чего-то боимся. Я лично боюсь пожаров, поэтому перед выходом из дома перекрываю газ и выключаю все из розеток (кроме холодильника, тут ничего не поделаешь), а потом три раза все проверяю. И воду проверяю, чтобы была выключена, просто за компанию. И дверь дергаю, чтобы проверить, что заперла.
Во-вторых, ну если уж вы так устали бояться — делать это совершенно не обязательно. Носить маску, соблюдать дистанцию и протирать руки антисептиком вполне можно, и не сотрясаясь от ужаса. Вы ведь, уходя на работу, выключаете свет и воду, запираете дверь. Делаете все то же самое, что тревожная я, только спокойно. Потому что такие правила, вы это делаете каждый день и вряд ли жалуетесь друзьям на то, как вас утомила необходимость поворачивать ключ или ставить машину на сигнализацию. И не говорите всем, что ни у одного вашего знакомого машину не угоняли, так что это все перестраховка. Но вот на масках и самоизоляции что-то сломалось: не хочу, не буду.
Я знаю все аргументы, но они мне непонятны. Ладно, «коронавирус не страшнее обычной пневмонии» и «в ДТП умирают больше» — это неправда, но хотя бы не так бесчеловечно.
По данным Росстата, в России от всех видов пневмоний умерли 23 912 человек в 2019 году, 25 642 — в 2018. От всех видов транспортных несчастных случаев — 17 787 человек в 2019 году, 19 092 — в 2018.
От COVID-19 с начала эпидемии в России (7 месяцев), по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, умерли 22 722 человека.
А есть аргументы, которые меня откровенно шокируют: «Я не в группе риска» и «Они бы все равно умерли». Вы же помните, что вы о живых людях вообще-то говорите? А кто в группе риска — пускай умирают, их не жалко? Хорошо (нет), чужих людей вам не жалко, а своих родственников? А себя вам не будет жалко, если вы (не дай бог) заболеете любой другой опасной болезнью и вам ответят: ну вы все равно бы умерли, так что ползите тихонько в умиральную яму и не пугайте остальных? Ну да, мы все умрем рано или поздно. С такой логикой зачем вообще что-то делать? Зачем соблюдать ПДД, зачем лечить ангину, зачем учить детей, зачем строить дома? Мы все равно все умрем.
Я понимаю, что не все люди такие тревожные, как я. Я понимаю, что кто-то может не бояться и не мучиться тревогой в текущей ситуации. Но я не понимаю, как можно совсем не беспокоиться о себе, о близких, о посторонних. Как можно подумать: «все, мне надоело, пусть кто-то умирает, но я устал носить маску и бояться»? Как сильно вообще должна в нынешней ситуации надоесть маска? Сильнее, чем жизнь?
Как будто, если не соблюдать «коронавирусные правила», — это покажет, что мы не боимся. И коронавирус тогда увидит, что мы его не боимся, обидится и уйдет.
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