Почему у больных коронавирусом пропадает обоняние и когда оно вернется? Объясняют врачи

1
Я не чувствую запахи. Это признак ковида?
Да, это один из ранних симптомов. Профессор Юрий Кротов говорит, что у пациентов с лёгкой формой коронавируса потерей обоняния иногда всё и ограничивается. Но не нужно надеяться на лёгкую форму, нужно сразу обращаться к врачам.
Юрий Кротов — завкафедрой отоларингологии ОмГМУ, профессор.
2
Почему вообще при ковиде пропадает обоняние?
В слизистой оболочке носа располагается окончание обонятельного нерва — обонятельный эпителий площадью около пяти квадратных сантиметров. Он собирает информацию о запахе, передаёт её в мозг, и там она обрабатывается. Когда вирус поражает этот эпителий, мы перестаём чувствовать запахи.
3
Надолго ли пропадает обоняние?
Всё индивидуально: для кого-то это может быть несколько дней, для кого-то — недель, а кто-то лишается обоняния на месяцы.
— Имеется два варианта: первый вариант, когда это носит промежуточный характер и держится 3–7 дней. Но есть пациенты, у которых это задерживается приблизительно до двух месяцев, — говорит Александр Чучалин.
Александр Чучалин — завкафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России», председатель Российского Респираторного Общества.
4
Оно полностью вернётся?
Как правило, оно восстанавливается полностью, но исключать ничего не приходится.
— Потеря обоняния наблюдается у 20% пациентов, к 60% из них обоняние возвращается в течение трех недель. Остальные случаи изучаются, — говорит доктор Борис Бриль.
Борис Бриль — анестезиолог-реаниматолог, ответственный за COVID-отделение в одной из израильских клиник во время первой волны.
5
Может ли обоняние вообще не вернуться?
На практике были единичные примеры потери обоняния из-за вирусных заболеваний, но не из-за коронавируса. Эта инфекция с нами недавно, пока сказать сложно.
6
Какие ещё осложнения могут быть при потере запахов?
Может пропасть ощущение вкуса, могут измениться вкусовые предпочтения. Но не обязательно.
— Иногда воспалительное поражение нервных окончаний слизистой носа сопровождается поражением нервных окончаний трех других нервов: блуждающего, глоссофарингеального и лицевого. Окончания этих нервов приходятся на латеральную часть языка и корень. Именно через эти нервы человек воспринимает вкус, — говорит Чучалин.
Но нужно понимать, что COVID-19 способен поражать все системы организма, поэтому говорить о том, что какие-то симптомы появятся обязательно, а какие-то можно исключить, было бы неправильно.
7
Поможет вернуть обоняние промывание носа морской водой?
Хуже от морской воды не будет. Но и лучше тоже — обоняние вернётся только тогда, когда восстановятся эпителии. Поэтому нужно лечить коронавирус.