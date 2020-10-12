В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в конце октября
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости» заявила, что на это уйдет
— Возможно, это произойдет в течение следующих
Она объяснила такой прогноз тем, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, многие работники уже отправились на удаленку, а школьники — на каникулы. Всё это должно замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу — должно пройти минимум полтора инкубационных периода.
Сейчас в России ежедневно выявляют более десяти тысяч заболевших. Вчера оперштаб сообщил о