Сибирские учёные протестировали на заражённых хомячках антитела к ковиду — вирус получилось нейтрализовать

Сибирские учёные исследовали свойства антител к коронавирусу на хомячках
Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН проверили свойства антител на животных, для этого они использовали настоящий возбудитель вируса. Эксперимент показал, что выведенные этой весной сибирскими учёными антитела при введении их в здоровый организм препятствуют заражению, а больному помогают быстро выздороветь.
Как сообщает «Наука в Сибири», в качестве модели для этого эксперимента использовался сирийский хомяк, который восприимчив к коронавирусу. Животных разделили на две группы: одним ввели антитела уже после заражения, другим — за сутки до. Также в эксперименте принимали участие контрольные хомяки, которые были заражены, но им не вводили антитела.
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Эти испытания антител учёные института проводили совместно с отделом экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. По словам руководителя лаборатории иммуногенетики доктора биологических наук Александр Таранина, эксперимент проводился «на энтузиазме с расходованием собственных ресурсов».
Для исследования были использованы антитела, выведенные сибирскими учёными в апреле этого года. Чтобы их получить, специалисты использовали образцы крови нескольких анонимных доноров, перенесших
После получения антител в ИМКБ СО РАН провели оценку нейтрализующих свойств антител при помощи аналога коронавируса, безопасного для исследователей и способного заражать только один раз. Эксперимент на животных — первый для учёных, работающих с созданными антителами, для которого использовался настоящий патоген.
В июле учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение