12 октября понедельник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 77.03
eur 90.72
Тема дняОт ковида умерла 25-летняя сибирячка

Все новости

Все новости

Сибирские учёные протестировали на заражённых хомячках антитела к ковиду — вирус получилось нейтрализовать

Исследователи использовали панель антител, которую создали на основе крови доноров с тяжелой формой ковида

1 688
16Обсудить

Поделиться

Для модели эксперимента учёные использовали сирийских хомяков, восприимчивых к коронавирусу

Для модели эксперимента учёные использовали сирийских хомяков, восприимчивых к коронавирусу

Сибирские учёные исследовали свойства антител к коронавирусу на хомячках

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН проверили свойства антител на животных, для этого они использовали настоящий возбудитель вируса. Эксперимент показал, что выведенные этой весной сибирскими учёными антитела при введении их в здоровый организм препятствуют заражению, а больному помогают быстро выздороветь.

Как сообщает «Наука в Сибири», в качестве модели для этого эксперимента использовался сирийский хомяк, который восприимчив к коронавирусу. Животных разделили на две группы: одним ввели антитела уже после заражения, другим — за сутки до. Также в эксперименте принимали участие контрольные хомяки, которые были заражены, но им не вводили антитела.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Исследователи обнаружили, что при профилактическом введении антитела в дозе 10 мг/кг веса вирус в легких у опытных животных не детектируется. Терапевтическое применение антитела также дало очень хорошие результаты. У четырех из шести животных вирус не был обнаружен, у двух — количество на грани выявления. Хомячки, получившие антитела, не потеряли в весе, в отличие от контрольных, у которых вес снизился в среднем на 10%, — отмечает «Наука в Сибири».

Эти испытания антител учёные института проводили совместно с отделом экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. По словам руководителя лаборатории иммуногенетики доктора биологических наук Александр Таранина, эксперимент проводился «на энтузиазме с расходованием собственных ресурсов».

Для исследования были использованы антитела, выведенные сибирскими учёными в апреле этого года. Чтобы их получить, специалисты использовали образцы крови нескольких анонимных доноров, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

После получения антител в ИМКБ СО РАН провели оценку нейтрализующих свойств антител при помощи аналога коронавируса, безопасного для исследователей и способного заражать только один раз. Эксперимент на животных — первый для учёных, работающих с созданными антителами, для которого использовался настоящий патоген.

В июле учёные из Новосибирска вывели специальную «породу» лабораторных мышей для испытания вакцин и лекарств от коронавируса. Мыши переносят заражение COVID-19 нового типа так же, как люди.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

исследованиеученыеантителакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!