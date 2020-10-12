Сибирские учёные протестировали на заражённых хомячках антитела к ковиду — вирус получилось нейтрализовать

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН проверили свойства антител на животных, для этого они использовали настоящий возбудитель вируса. Эксперимент показал, что выведенные этой весной сибирскими учёными антитела при введении их в здоровый организм препятствуют заражению, а больному помогают быстро выздороветь.



Как сообщает «Наука в Сибири», в качестве модели для этого эксперимента использовался сирийский хомяк, который восприимчив к коронавирусу. Животных разделили на две группы: одним ввели антитела уже после заражения, другим — за сутки до. Также в эксперименте принимали участие контрольные хомяки, которые были заражены, но им не вводили антитела.

