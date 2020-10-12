Также вновь открывают инфекционные госпитали на базе госпиталя ветеранов войн № 3 и НКРБ № 1 в Кольцово.

— Со вчерашнего дня у нас перепрофилирован госпиталь ветеранов войн, куда мы переводим пациентов лёгкой и средней степени тяжести, которым необходимо получать первый отрицательный результат. Планируется, что с завтрашнего дня мы перепрофилируем и он будет работать как госпиталь на долечивание НКРБ № 1 в Кольцово, — добавил министр.



Он отметил, что сейчас к каждому распределительному центру прикреплено медицинское учреждение.

— Мы стараемся сейчас, чтобы у каждого распределительного центра было медицинское учреждение, куда мы бы из распределительного центра переводили пациентов. В этот раз стараемся не заниматься перемаршрутизацией, потому что в более тяжёлом состоянии поступают пациенты, количество внебольничных пневмоний с ковидом подтвержденных также значительно подросло. По сути, мы имеем две разные картины течения заболеваний, как весной — летом, так сейчас, — добавил министр здравоохранения.