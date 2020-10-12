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Тактика — оставаться дома и вызывать врача: в Минздраве рассказали, что делать пациентам с ОРВИ

Также Константин Хальзов объяснил, каких пациентов сейчас госпитализируют

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В НСО увеличилось число ковидных госпиталей

В НСО увеличилось число ковидных госпиталей

В Новосибирске ещё две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как действовать пациентам с признаками ОРВИ и кого в регионе должны госпитализировать.

— В этот раз тактика при появлении признаков ОРВИ — категорически оставаться дома и вызывать себе медперсонал. Из-за этого значительно выросло у нас количество обращений в медорганизации первичного звена. Работаем строго в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ о том, кто может оставаться дома и кого переводим. Сегодня переводим в медицинские учреждения пациентов, которым необходимо иметь кислородную поддержку, — сказал Константин Хальзов.

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Также вновь открывают инфекционные госпитали на базе госпиталя ветеранов войн № 3 и НКРБ № 1 в Кольцово.

— Со вчерашнего дня у нас перепрофилирован госпиталь ветеранов войн, куда мы переводим пациентов лёгкой и средней степени тяжести, которым необходимо получать первый отрицательный результат. Планируется, что с завтрашнего дня мы перепрофилируем и он будет работать как госпиталь на долечивание НКРБ № 1 в Кольцово, — добавил министр.

Он отметил, что сейчас к каждому распределительному центру прикреплено медицинское учреждение.

— Мы стараемся сейчас, чтобы у каждого распределительного центра было медицинское учреждение, куда мы бы из распределительного центра переводили пациентов. В этот раз стараемся не заниматься перемаршрутизацией, потому что в более тяжёлом состоянии поступают пациенты, количество внебольничных пневмоний с ковидом подтвержденных также значительно подросло. По сути, мы имеем две разные картины течения заболеваний, как весной — летом, так сейчас, — добавил министр здравоохранения.

На сегодняшний день как распределительные центры работают больница № 11, медсанчасть № 3, больница № 25 и 3-й корпус ГКБ.

— Таким образом, на правом и левом берегу у нас работают по два медицинских учреждения, которые принимают пациентов в зависимости от дней недели, меняются между собой для того, чтобы была возможность в промежутке посмотреть на пациентов, получить анализы и заниматься выпиской.

Областной кардиодиспансер принимает пациентов средней степени и профильных с кардиологическими заболеваниями, в том числе сюда переводят пациентов из федеральных клиник, где выявляются случаи ковидной инфекции после плановых оперативных лечений. Больница № 12 принимает пациентов средней степени тяжести из медучреждений, которые работают как распределительные центры.

О том, что БСМП № 2 и областной кардиодиспансер вновь отдали под пациентов с коронавирусом, стало известно на прошлой неделе. В конце сентября около одной из больниц в Новосибирске выстроилась длинная очередь из скорых — тогда ситуацию объяснил Минздрав.

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