В Новосибирске ещё две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как действовать пациентам с признаками ОРВИ и кого в регионе должны госпитализировать.
— В этот раз тактика при появлении признаков ОРВИ — категорически оставаться дома и вызывать себе медперсонал. Из-за этого значительно выросло у нас количество обращений в медорганизации первичного звена. Работаем строго в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ о том, кто может оставаться дома и кого переводим. Сегодня переводим в медицинские учреждения пациентов, которым необходимо иметь кислородную поддержку, — сказал Константин Хальзов.
Также вновь открывают инфекционные госпитали на базе госпиталя ветеранов войн
— Со вчерашнего дня у нас перепрофилирован госпиталь ветеранов войн, куда мы переводим пациентов лёгкой и средней степени тяжести, которым необходимо получать первый отрицательный результат. Планируется, что с завтрашнего дня мы перепрофилируем и он будет работать как госпиталь на долечивание НКРБ
Он отметил, что сейчас к каждому распределительному центру прикреплено медицинское учреждение.
— Мы стараемся сейчас, чтобы у каждого распределительного центра было медицинское учреждение, куда мы бы из распределительного центра переводили пациентов. В этот раз стараемся не заниматься перемаршрутизацией, потому что в более тяжёлом состоянии поступают пациенты, количество внебольничных пневмоний с ковидом подтвержденных также значительно подросло. По сути, мы имеем две разные картины течения заболеваний, как весной — летом, так сейчас, — добавил министр здравоохранения.
На сегодняшний день как распределительные центры работают больница
— Таким образом, на правом и левом берегу у нас работают по два медицинских учреждения, которые принимают пациентов в зависимости от дней недели, меняются между собой для того, чтобы была возможность в промежутке посмотреть на пациентов, получить анализы и заниматься выпиской.
Областной кардиодиспансер принимает пациентов средней степени и профильных с кардиологическими заболеваниями, в том числе сюда переводят пациентов из федеральных клиник, где выявляются случаи ковидной инфекции после плановых оперативных лечений. Больница
О том, что БСМП № 2 и областной кардиодиспансер вновь отдали под пациентов с коронавирусом, стало известно на прошлой неделе. В конце сентября около одной из больниц в Новосибирске выстроилась длинная очередь из скорых — тогда ситуацию объяснил Минздрав.