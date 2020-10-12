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В Новосибирске резко выросло число закрытых на карантин классов

Из-за ковида на дистанционное обучение перевели учеников 56 школ

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В городе также закрыты три музыкальные школы

В городе также закрыты три музыкальные школы

120 классов в школах Новосибирска закрыли на карантин

В Новосибирске из-за коронавируса закрыли классы в 56 школах. Также 6% школьников города болеют ОРВИ.

— Заболевших ОРВИ: по детским садам 8% детей, на 1% ниже, чем на прошлой неделе, школы — 6%. По ковиду: в 56 школах зафиксировано 87 детей, 120 классов находятся на дистанционном образовании, то есть на карантине. Закрытых школ нет. В детских садах 14 карантинных групп. Три музыкальные школы закрыты в связи с обнаружением больных преподавателей, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве региона.

В конце прошлой недели Анатолий Локоть сообщал о 50 классах, закрытых в школах. Таким образом, число закрытых классов выросло почти в 2,5 раза.

Напомним, что вчера, 11 октября, в регионе зафиксировали резкий рост числа заболевших — коронавирус за сутки обнаружили у 118 человек.

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карантиншколыкоронавирус
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