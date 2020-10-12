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Во время эпидемии COVID-19 резко упали продажи лекарств от кишечных инфекций. Разбираемся, в чем дело

Случаев заболевания стало меньше на 41%

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В этом году пользуются спросом&nbsp;противовирусные препараты и иммуномодуляторы, а не противорвотные

В этом году пользуются спросом противовирусные препараты и иммуномодуляторы, а не противорвотные

В России резко упали продажи лекарств от кишечных инфекций

В России в период эпидемии коронавируса уменьшились продажи лекарств, которые применяют при лечении острых кишечных инфекций. К таким инфекциям относят заболевания, которые вызывают сальмонеллы, иерсинии, шигеллы, кампилобактерии, рота- и норовирусы. Поражают они желудочно-кишечный тракт, вызывая боль в желудке, метеоризм, рвоту и диарею. Соответственно, снизились продажи препаратов, которые применяются при этих симптомах — на 16% относительно, по данным агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка.

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Спрос на лекарства от острых кишечных инфекций оказался зависим от развития эпидемии. Так, в январе снижение было всего 11%, а в марте, самом начале эпидемии, продажи даже поднялись — на 7%. В апреле эпидемия начала развиваться стремительно, а вместе с ней были усилены антикоронавирусные меры — от нерабочих дней до обязательного масочного режима. Прочно вошли в нашу жизнь санитайзеры, а врачи активно призывали всех регулярно и тщательно мыть руки.

В апреле продажи средств для лечения острых кишечных инфекций упали на 22% относительно того же месяца прошлого года, в мае — на 26%. Если в мае 2019 года в России было продано 13,1 млн упаковок таких препаратов, то в мае этого года — только 9,7. В июне, июле и августе спрос на лекарства этой группы также держался на четверть ниже, чем прошлым летом.

Продажи лекарств от кишечных инфекций упали на четверть&nbsp;

Продажи лекарств от кишечных инфекций упали на четверть 

Логично было бы предположить, что причина в низком спросе на лекарства в отсутствии болезней. И это действительно так. По данным Роспотребнадзора, относительно среднемноголетнего уровня заболеваемость упала почти в два раза. Если сравнивать с предыдущим годом, то на 41%.

— Если за 8 месяцев 2019 года было зафиксировано 502 103 случая острых кишечных инфекций, то в 2020 за тот же период 296 692 случая, — сообщили Сети городских порталов в Роспотребнадзоре.

Относительно среднемноголетнего уровня заболеваемость упала почти в два раза

Относительно среднемноголетнего уровня заболеваемость упала почти в два раза

В ведомстве связывают снижение заболеваемости с ограничительными мероприятиями, введенными из-за коронавируса. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями — это чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм.

Видео: 59.RU

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Роспотребнадзорлекарствакоронавирускишечные инфекции
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