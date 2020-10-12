Во время эпидемии COVID-19 резко упали продажи лекарств от кишечных инфекций. Разбираемся, в чем дело

Спрос на лекарства от острых кишечных инфекций оказался зависим от развития эпидемии. Так, в январе снижение было всего 11%, а в марте, самом начале эпидемии, продажи даже поднялись — на 7%. В апреле эпидемия начала развиваться стремительно, а вместе с ней были усилены антикоронавирусные меры — от нерабочих дней до обязательного масочного режима. Прочно вошли в нашу жизнь санитайзеры, а врачи активно призывали всех регулярно и тщательно мыть руки.



В апреле продажи средств для лечения острых кишечных инфекций упали на 22% относительно того же месяца прошлого года, в мае — на 26%. Если в мае 2019 года в России было продано 13,1 млн упаковок таких препаратов, то в мае этого года — только 9,7. В июне, июле и августе спрос на лекарства этой группы также держался на четверть ниже, чем прошлым летом.

