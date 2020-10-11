В России за сутки подтвердилось 13 634 случая коронавируса. Это снова максимум

В России за сутки зафиксировали больше 13 тысяч заражений коронавирусом
В России вновь зафиксировали максимальное число заразившихся коронавирусом: за минувшие сутки врачи зарегистрировали 13 634 новых случая. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1 298 718 человек, 22 597 скончались (+149 за сутки), 1 020 442 выздоровели (+4240 за сутки).
Предыдущий максимум в России фиксировался в пятницу — суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией тогда превысила 12 тысяч человек.
Пиковые показатели уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, если заболеваемость продолжит расти, оперштаб может принять дополнительные ограничительные меры.
— Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать, — заявил Песков. Он также отметил, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы страны на фоне пандемии вполне допустимо, но о перекрытии своих границ субъектами РФ речь не идет.
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 37,2 млн заражений. Первое место у США — 7,7 млн случаев. Второе — у Индии (7 млн), третье — у Бразилии (5 млн).