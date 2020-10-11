Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трёхмесячной Евы Климовой в барабинской больнице

После череды отказов следователи всё-таки возбудили уголовное дело по факту смерти трёхмесячной Евы Климовой в барабинской больнице. В марте 2020 года у девочки поднялась температура и возник отёк глаз, поэтому её с мамой положили в центральную районную больницу Барабинска. Малышке поставили диагноз «стоматит», но ей становилось всё хуже, и спустя несколько дней она умерла.

Маме девочки, у которой были претензии к качеству оказания медпомощи, несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела: по результатам уголовно-процессуальной проверки следователь дважды — последний раз 9 июля 2020 года — выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ. Потом постановление было отменено — через несколько дней после выхода статьи НГС следователи всё же приняли решение возбудить уголовное дело.