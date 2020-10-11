Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трёхмесячной Евы Климовой в барабинской больнице

СК возбудил дело по факту смерти трёхмесячной девочки в Барабинске
После череды отказов следователи всё-таки возбудили уголовное дело по факту смерти трёхмесячной Евы Климовой в барабинской больнице. В марте 2020 года у девочки поднялась температура и возник отёк глаз, поэтому её с мамой положили в центральную районную больницу Барабинска. Малышке поставили диагноз «стоматит», но ей становилось всё хуже, и спустя несколько дней она умерла.
Маме девочки, у которой были претензии к качеству оказания медпомощи, несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела: по результатам уголовно-процессуальной проверки следователь дважды — последний раз 9 июля 2020 года — выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ. Потом постановление было отменено — через несколько дней после выхода статьи НГС следователи всё же приняли решение возбудить уголовное дело.
— Следователем Барабинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по сообщению об оказании неустановленными сотрудниками ГБУЗ HCO «Барабинская центральная районная больница» медицинских услуг малолетней Климовой Е. В., не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, в результате чего у неё обострились имеющиеся заболевания, и 3 марта 2020 года наступила смерть, — подтвердили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Сейчас проводятся следственные действия.
— Решение о временном отстранении от должности медицинских работников больницы не принималось, поскольку в настоящее время они не признаны подозреваемыми (обвиняемыми) в совершении вышеуказанного преступления, — уточнили в прокуратуре.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова подтвердила, что уголовное дело возбуждено и расследуется:
— Расследование каждого уголовного дела о ятрогенных преступлениях, то есть причинивших вред здоровью пациента из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг, находится на контроле руководства следственного управления.
Она добавила, что сейчас проводятся особо сложные экспертизы, чтобы установить наличие либо отсутствие в действиях врачей признаков состава преступления.
У адвоката семьи Климовых Ольги Тонких есть вопросы как к следователям, так и к Минздраву:
— В марте ребёнок умер, в августе только возбудили дело. Столько времени прошло, сколько раз отказывали в возбуждении дела! Сейчас только изымаются документы из больницы. Оказывается, есть заключение Минздрава НСО по внутреннему контролю качества, согласно которому нарушения были допущены ещё на амбулаторно-поликлиническом этапе. Они могли привести к смерти ребёнка. Но почему-то Минздрав Новосибирской области не обратился в СК по такому факту.
В августе мы опубликовали пять историй мам, у которых дети умерли в больницах. У каждой семьи — своя история и диагноз, но их объединяло то, что у родителей были претензии к качеству оказания медпомощи, но доказать что-либо им не удавалось — СК, по словам адвоката Ольги Тонких, отказывал в возбуждении дела либо дела возбуждались по более лёгкой статье и перекидывались от следователя к следователю.