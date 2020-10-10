Ещё пять смертей: оперштаб обновил данные по коронавирусу в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от COVID-19 умерли 5 человек
За сутки в Новосибирской области зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса, 42 пациента выздоровели — об этом сообщил оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 81 год и 85 лет и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек, — сообщили в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2381, госпитализировано также 28 детей.
Всего в Новосибирской области сделано 577 154 теста на коронавирус.
Накануне стало известно, что в Новосибирске до конца октября полностью закрыли на карантин общежитие физмат школы НГУ. Также накануне стало известно, что из-за второй волны коронавируса продлили дистанционное обучение в сибирском филиале РАНХиГС.
Новосибирцы, заболевшие во вторую волну, открыто делятся своими историями лечения. Вчера мы опубликовали историю общественника Евгения Романенко, который в сентябре загремел в больницу с ковидом. Он рассказал, как спустя пять дней наступил настоящий ад. А кондуктор трамвая, который также этой осенью заболел ковидом, показал 7 фотографий изнутри ковидного госпиталя.