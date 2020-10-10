Ещё пять смертей: оперштаб обновил данные по коронавирусу в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса, 42 пациента выздоровели — об этом сообщил оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 81 год и 85 лет и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 488 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Взрослых с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2381, госпитализировано также 28 детей.

