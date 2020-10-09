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У лекарства от коронавируса нашли новую побочку — «внезапный бег». Мы узнали, что это

Нежелательные эффекты описаны в инструкции к японскому оригинальному препарату

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Фавипиравир имеет массу побочных эффектов, и назначать его должен врач

Фавипиравир имеет массу побочных эффектов, и назначать его должен врач

Сегодня стало известно о новых побочных эффектах препарата фавипиравир, который применяется в России в качестве лекарства от коронавируса. Речь о возможных моторных нарушениях, в частности — падениях. Кроме того, в СМИ появилась информация о таких побочных эффектах как «внезапный бег» и «ночные блуждания». Разбираемся, что это значит.

На возможность появления моторных нарушений обратили внимание авторы «Мониторинга безопасности применения фавипиравира: управление рисками развития нежелательных лекарственных реакций в клинической практике», который подготовил информационный центр «ФармаCOVID». Документ ссылается на инструкцию к японскому лекарству от гриппа «Авиган», размещенную на сайте Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) — японского учреждения, которое следит за качеством медикаментов. «Авиган» — оригинальное лекарство, действующим веществом в котором собственно и является фавипиравир. Как и в отечественных препаратах «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», применяющихся для лечения коронавирусной инфекции.

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— Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений, — делают заключение авторы документа.

После многочисленных публикаций этой информации в СМИ информационный центр «ФармаCOVID» выпустил дополнительные пояснения к ранее опубликованным документам. В них говорится, что хоть информация о возможных моторных нарушениях и была включена в документ центра, прямая зависимость между приемом фавипиравира и падениями не доказана. Информацию взяли из официальной инструкции препарата «Авиган», в которой сказано, что «независимо от назначения терапии и типа противовирусного препарата аномальное поведение было зарегистрировано у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом гриппа».

— В данной инструкции указывается на то, что «причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема фавипиравира не доказана», — подчеркивают в информационном центре.

Подробнее об аномальном поведении у пациентов говорится в другом документе, размещенном на сайте Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Это памятка для сотрудников здравоохранения и больных. Мы попросили переводчика Информационного культурного центра «Япония» Валентина Тетеркина перевести этот документ на русский. Перевод памятки профессионалом превратил загадочный «внезапный бег» в более понятные симптомы.

В памятке говорится, что у лекарства против вируса имеются побочные эффекты, которые могут привести к неадекватному поведению и летальному исходу. Там же описаны примеры неадекватного поведения пациента:

  • может внезапно встать и выйти из комнаты;
  • может открыть окно в комнате и спрыгнуть;
  • может напасть на людей и выбежать наружу;
  • может внезапно засмеяться, начать бегать по лестницам;
  • может просто выйти из дома и ни на кого не реагировать;
  • может сказать что-то странное, заплакать и начать ходить по комнате кругами.

В памятке есть важное замечание: неадекватное поведение демонстрируют несовершеннолетние пациенты. При этом у них, как правило, держится высокая температура. Поэтому авторы памятки просят родителей несовершеннолетних принять меры предосторожности:

  • как следует запереть все окна в комнатах и входную дверь в квартиру (на встроенный замок или, например, на замок с цепью);
  • укладывать спать в комнатах, не имеющих доступа на балкон (а также на веранду, если речь идет о частном доме);
  • если есть комната, в которой окно с решетками, укладывать спать туда;
  • если вы проживаете в частном доме, по возможности укладывать спать на первом этаже.

В России фавипиравир запрещено назначать детям до 18 лет. Но и для взрослых препарат имеет массу побочных эффектов, поэтому принимать решение о его назначении должен врач «после оценки соотношения пользы и риска и при преобладании пользы над рисками применения».

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