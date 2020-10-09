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В Кремле не исключили «дополнительных решений» из-за роста числа больных коронавирусом

В России зафиксирован новый пик заболевших

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Ранее вирусологи предупреждали, что осенние COVID-сводки будут с цифрами выше весенних

Ранее вирусологи предупреждали, что осенние COVID-сводки будут с цифрами выше весенних

В Кремле прокомментировали новый пик заболеваемости коронавирусом в России. Если число заболевших продолжит расти, могут потребоваться решения федерального штаба, какие — говорить рано, цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

— Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать, — заявил Песков. Он также отметил, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы страны на фоне пандемии вполне допустимы, но о перекрытии своих границ субъектами РФ речь не идет.

Отметим, что за минувшие сутки в стране зафиксировали 12 126 новых заболевших — это больше, чем весной. Тогда в середине мая выявили 11 656 случаев ковида, однако кривая заболеваемости вскоре поползла вниз.

Первый пик суточной заболеваемости коронавирусом в России был в мае, второй — сегодня

Первый пик суточной заболеваемости коронавирусом в России был в мае, второй — сегодня

Вирусологи не исключают, что осенние сводки будут с цифрами, которые значительно выше весенних. А на плато мы можем выйти в ноябре.

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Кремльпандемияплатокоронавирус
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