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«Люди стали болеть дольше и тяжелее»: главный новосибирский эпидемиолог о второй волне ковида

Елена Пудова отмечает, что новосибирцы теперь менее дисциплинированы и хуже соблюдают ограничения

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Врачи отмечают, что коронавирусом стали чаще болеть пожилые люди

Врачи отмечают, что коронавирусом стали чаще болеть пожилые люди

Во вторую волну новосибирцы стали болеть коронавирусом в два раза дольше

Во время второй волны коронавируса инфицированные новосибирцы стали находиться в медучреждениях в среднем в два раза дольше. Об этом рассказала сегодня, 9 октября, главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

— Увеличилась продолжительность заболевания: если весной койку занимали в течение 7–10 дней и человек выздоравливал, болезнь легче протекала, то сейчас более тяжелые случаи госпитализируются и оборот койки увеличился — на одной койке сейчас пациент получает лечение от 16 до 21 дня. Люди стали болеть дольше и тяжелее, это отмечается во всех медицинских организациях региона.

Эпидемиолог отметила, что одна из причин роста заболеваемости коронавирусом — начало нового сезона, для которого традиционно характерны и другие заболевания.

— На сегодняшний день ситуация непростая, начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Мы отмечаем, что ежегодно конец сентября — начало октября по разным причинам — например, формирование новых коллективов — это начало сезона заболеваемости ОРВИ. Ежедневно заболеваемость коронавирусом в таких же пределах, как была весной, но выросла нагрузка на медицинскую службу, так как совпало с сезонным подъемом ОРВИ, — сообщила Елена Пудова.

Елена Пудова отметила также и качественные изменения в протекании эпидемии в нашем регионе, указав и на другие причины второй волны.

— Стали болеть более взрослые люди: они имеют больший букет разных хронических заболеваний, которые осложняют течение как ОРВИ, так и коронавируса. Весной все-таки люди соблюдали ограничения, больше сидели дома, больше заботились о старшем поколении, не было таких контактов, более дисциплинированно носили маски. Сейчас люди, можно понять, подустали, но и расслабились, — резюмировала эпидемиолог.

Какие еще темы поднимались сегодня в прямом эфире с главным эпидемиологом региона Елена Пудовой — читайте в нашей онлайн-трансляции. Медик рассказала, какие меры необходимо соблюдать, если вы лечитесь от коронавируса дома, и как соблюдать масочный режим зимой.

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