«Люди стали болеть дольше и тяжелее»: главный новосибирский эпидемиолог о второй волне ковида

Во время второй волны коронавируса инфицированные новосибирцы стали находиться в медучреждениях в среднем в два раза дольше. Об этом рассказала сегодня, 9 октября , главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.



— Увеличилась продолжительность заболевания: если весной койку занимали в течение 7–10 дней и человек выздоравливал, болезнь легче протекала, то сейчас более тяжелые случаи госпитализируются и оборот койки увеличился — на одной койке сейчас пациент получает лечение от 16 до 21 дня. Люди стали болеть дольше и тяжелее, это отмечается во всех медицинских организациях региона.