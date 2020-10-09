Что происходит в Новосибирске из-за второй волны COVID-19? Разговор с главным эпидемиологом (онлайн)

На сегодняшний месяц нигде в мире не зарегистрировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией.
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— Мыть руки, применять антисептики, в том числе перед тем как менять маску. Обязательно ношение маски. Это не значит, что можно использовать одну маску весь день. Её необходимо менять каждые 2 часа, чистыми руками. Соблюдая эти банальные правила, можно себя защитить. И, конечно, соблюдение социальной дистанции. Почему именно 1,5 метра? Когда человек разговаривает, капельки слюны могут распространяться на расстояние от 1 до 1,5 метров. Отсюда и возникла социальная дистанция, — объясняет специалист.
Елена Пудова также подчеркнула, что, если больны, лучше оставаться дома.
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Специалист напомнила о необходимости вакцинации от гриппа.
— Это снизит вероятность микс-инфекции: коронавирус + грипп, — подчеркивает Пудова.
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Трансляция идет на сайте областного правительства.
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Кроме коронавируса, в регионе зарегистрировано более 3000 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа на территории области не зафиксировано.
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— Весной люди соблюдали ограничения, больше заботились о старшем поколении, не было таких контактов, более дисциплинированно носили маски. Сейчас люди расслабились, и мы имеем то, что имеем, — объясняет Елена Пудова.
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Сейчас, рассказывает Елена Пудова, количество заболеваний близко к весенним показаниям. Так как вторая волна совпала с сезонным подъемом ОРВИ, то выросла нагрузка на медицинскую службу.
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Трансляция началась.
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