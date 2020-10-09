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Что происходит в Новосибирске из-за второй волны COVID-19? Разговор с главным эпидемиологом (онлайн)

Елена Пудова рассказывает о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

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Елена Пудова ответит сегодня на вопросы новосибирцев о второй волне коронавируса

Елена Пудова ответит сегодня на вопросы новосибирцев о второй волне коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава НСО Елена Пудова отвечает сегодня на вопросы о коронавирусе.

Два дня назад власти признали начало второй волны коронавируса в Новосибирске. В последние дни также фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата уже получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.

Как защитить себя и близких от коронавируса? В чем особенности второй волны инфекции? На эти вопросы отвечает Елена Пудова.

Онлайн-трансляцию запустило правительство Новосибирской области в своём аккаунте соцсети «ВКонтакте». Мы ведем текстовую трансляцию.

Маша Вьюн

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На сегодняшний месяц нигде в мире не зарегистрировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

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Маша Вьюн

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— Мыть руки, применять антисептики, в том числе перед тем как менять маску. Обязательно ношение маски. Это не значит, что можно использовать одну маску весь день. Её необходимо менять каждые 2 часа, чистыми руками. Соблюдая эти банальные правила, можно себя защитить. И, конечно, соблюдение социальной дистанции. Почему именно 1,5 метра? Когда человек разговаривает, капельки слюны могут распространяться на расстояние от 1 до 1,5 метров. Отсюда и возникла социальная дистанция, — объясняет специалист.

Елена Пудова также подчеркнула, что, если больны, лучше оставаться дома.

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Маша Вьюн

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Специалист напомнила о необходимости вакцинации от гриппа.

— Это снизит вероятность микс-инфекции: коронавирус + грипп, — подчеркивает Пудова.

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Маша Вьюн

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Трансляция идет на сайте областного правительства.

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Маша Вьюн

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Кроме коронавируса, в регионе зарегистрировано более 3000 случаев ОРВИ. Ни одного случая гриппа на территории области не зафиксировано.

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Маша Вьюн

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— Весной люди соблюдали ограничения, больше заботились о старшем поколении, не было таких контактов, более дисциплинированно носили маски. Сейчас люди расслабились, и мы имеем то, что имеем, — объясняет Елена Пудова.

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Маша Вьюн

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Сейчас, рассказывает Елена Пудова, количество заболеваний близко к весенним показаниям. Так как вторая волна совпала с сезонным подъемом ОРВИ, то выросла нагрузка на медицинскую службу.

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Маша Вьюн

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Трансляция началась.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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