Что происходит в Новосибирске из-за второй волны COVID-19? Разговор с главным эпидемиологом (онлайн)

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава НСО Елена Пудова отвечает сегодня на вопросы о коронавирусе.

Два дня назад власти признали начало второй волны коронавируса в Новосибирске. В последние дни также фиксируется серьёзный рост заболеваемости ковидом.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата уже получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.



Как защитить себя и близких от коронавируса? В чем особенности второй волны инфекции? На эти вопросы отвечает Елена Пудова.

Онлайн-трансляцию запустило правительство Новосибирской области в своём аккаунте соцсети «ВКонтакте». Мы ведем текстовую трансляцию.