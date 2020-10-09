Фармакологи Минздрава нашли новую побочку у препарата от коронавируса

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 при Минздраве опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от коронавируса и средств, сделанных на его основе, возможны новые побочные эффекты. В документе сказано, что у пациентов есть вероятность двигательных нарушений.

Фармакологи изучили инструкцию к японскому «Авигану». В ней, в частности, говорится о риске возникновения синдрома ночного хождения и повышенном риске падений.

— Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений, — сказано в документе.