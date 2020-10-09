Ещё две женщины умерли от коронавируса в Новосибирске

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 82 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на утро 9 октября. Выздоровели за сутки 46 человек.

— Скончались две женщины в возрасте 61 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ — 21 пациент. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2260.