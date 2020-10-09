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Общественный деятель
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Евгений Романенко

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«Через пять дней наступил полный ад»: новосибирец рассказал, как болел ковидом во вторую волну

Он попал в больницу с подскочившим давлением, а потом выяснилось, что у него ещё и ковид

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Евгений Романенко рассказал о своем опыте лечения коронавирусной инфекции

Евгений Романенко рассказал о своем опыте лечения коронавирусной инфекции

Новосибирец попал в больницу с давлением и заразился коронавирусом

Новосибирск накрыло второй волной коронавируса — число заболевших увеличивается с каждым днем. Пока власти обдумывают принятие новых ограничений, в редакцию обращаются десятки людей, которые столкнулись с этой болезнью. 39-летний Евгений Романенко рассказал, как он попал в инфекционную больницу и каких ужасов там натерпелся. Публикуем его рассказ от первого лица.

10 сентября меня увезли из дома в больницу скорой помощи № 2 в кардиологическое отделение с высоким давлением 160/100, которое не могли снизить. Через два дня температура тела повысилась до 37,5 градуса — меня изолировали в отдельную палату. В понедельник, 14 сентября, взяли тест на COVID-19, и уже через два дня я был в городской инфекционной клинической больнице № 1.

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Там меня осмотрели с ног до головы и опросили, потом сказали, что за мной сейчас придёт медсестра и отведет в палату. После 40 минут ожидания я пошел по коридорам искать медсестру, ещё через 20 минут я был в палате. Когда проходил по коридорам и поднимался в отделение, то не увидел ни одной таблички о карантине и коронавирусе. Единственная надпись на первом этаже: «Грипп, свидания запрещены».

По дороге мне попался друг, который выписывался из больницы. Он заверил, что здесь спокойно и абсолютно нормально и что он вылечился от ковида за 26 дней при поражении лёгких в 47%. В 6-местной палате меня ожидал молодой человек, по его словам, здоровый и готовый поехать домой. Он на тот момент отлежал в больнице две недели и выписался уже через неделю после нашего знакомства.

Обстановка в больнице и палате

Через некоторое время началось моё лечение: капельницы, уколы и таблетки. Потом к нам в палату поступили два человека, которые сказали, что у них ещё не брали мазок. Они были в шоке, что их подселили к пациентам с подтвержденной «короной».

На следующий день утром им сделали тесты, а ещё через день обнаружили COVID-19. При этом никто не знает, привезли ли они его с собой или заразились от нас. Через два дня палата заполнилась полностью, и тут началось самое интересное. Мои соседи оказались с такими интересными диагнозами: двухсторонняя пневмония, менингит, цирроз печени, ВИЧ, гепатит С. Все поступившие, кроме меня, не имели подтверждения о том, что они ковидные. Только спустя день-два после пребывания в общей палате диагноз стал у всех одинаков. Дней через пять наступил полный ад.

Каждые сутки в наше отделение поступало от 3 до 5 человек. В ночь работали два человека: медсестра и медбрат (оба студенты). Капельницы начинали разносить в 23:00, ставили до 2:00–3:00, часто не попадали в вену. Поднимали нас в 5:00–6:00 утра на забор крови, уколы, измерение давления и температуры. Мы спали по 2–3 часа. Один раз мне было до такой степени плохо, что думал — помру. Пришла молодая девочка с мальчиком, за 10 минут не смогли снять кардиограмму, а было у них четыре попытки.

Лечение

Мне делали следующее: три капельницы в день (утро, обед, вечер), два антибиотика внутримышечно (утро, вечер), две таблетки антибиотика (утро, вечер). И много других таблеток. Самым главным лекарством является «Инфибета», которое ставят в плечо через день. После этого укола температура поднимается до 38,5, трясет и лихорадит до утра. Учитывая, что капельницы ставят поздно, в палате всю ночь работает и гудит аппарат, насыщающий кровь кислородом, а на следующий день ты отходишь от укола, температура и головные боли проявляются постоянно. А потом опять этот укол. Ощущение, что ты постоянно в коме, и твоё тело тебе не принадлежит.

Обходы длились в районе трех минут на шесть человек: врачи, ничего не объясняя, убегали от вопросов. Один доктор сказал, что курс лечения лекарством «Инфибета» состоит из семи уколов. Поставили шесть — лекарство в больнице закончилось. Я предложил купить самостоятельно, нашел в трех аптеках, а когда узнал, что цена за 15 ампул составляет 31 тысячу рублей, то передумал.

Вообще с сопутствующими лекарствами, которые нужны не для лечения коронавирусной инфекции, большая проблема. На все жалобы назначают анальгин с димедролом. В больнице обязательно ношение масок, за которыми нужно идти на пост, даже если ты не можешь или тебе 70 лет. Так же, как и померить давление: вставай и иди. За первую неделю отделение на 50 человек заполнилось до отказа. Медперсонал говорил, что больных больше, чем в весенний пик.

По внутренним правилам выписывают только тогда, когда приходят два отрицательных теста подряд. Но так как в больнице аншлаг, то больных спрашивают, с кем они живут. Если есть возможность не контактировать с родными и близкими, то выписывают домой с «короной». А с одним отрицательным тестом сразу отправляют с вещами в коридор, где больной ждёт полдня выписку, а на его место сразу заезжает другой.

Условия в больнице

Кормят так: пустые супы, где не всегда даже есть картошка, вторые блюда, где если и присутствует мясо, то два-три кусочка по полтора сантиметра. Ужин в 19:00, и всё. Жаль людей пенсионного возраста, которым не всегда могут привезти еду, например, из Искитима. За 14 дней пребывания в стационаре поменялись три лечащих врача и каждый назначал своё лечение, критикуя предыдущего, объясняя в кулуарах свою смену, что, мол: «Всем нужно заработать».

Пошел дождь, в палату принесли таз и поставили на подоконник, так как с потолка над окном капала вода и сыпалась штукатурка. Ванная комната — это отдельная история. График работы ванной — с 18:00 до 20:00, она одна в отделении, где 50 человек, и, чтобы нагреться, воде нужно 15 минут. Даже половина больных не сможет помыться.

Выводы

1. Катастрофическая нехватка персонала, в том числе и квалифицированного.
2. Нет нормальных условий для выздоровления (отсутствие сна, здоровой пищи, места гигиены).
3. Главному врачу и заведующей наплевать на то, что происходит в их больнице, отделении.
4. Нехватка лекарств для лечения сопутствующих болезней и для лечения COVID-19 в том числе.

5. В больнице отсутствует аппарат КТ и МСКТ (компьютерной томографии и мультиспиральной компьютерной томографии, — Прим. ред.), а в отделении — аппарат для снятия кардиограммы.

6. Хамское отношение молодого персонала и поваров.

Впрочем, есть и плюсы

1. Чистота в отделении.

2. Ежедневная уборка в палатах.

3. Своевременная смена постельного белья.
4. Благодарность тем немногим представителям лечащего персонала, которые на своём месте и полностью ему соответствуют.

По итогу я настоял, чтобы дождаться двух отрицательных тестов. Меня выписали через две недели. Из осложнений: тяжело ходить, каждый день повышенное давление, одышка. Прошу обратить внимание Роспотребнадзора и контролирующих органов.

Вы переболели коронавирусом? У вас были нетипичные симптомы? Расскажите свою историю медицинскому журналисту НГС.

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коронавирус в Новосибирске
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