«Через пять дней наступил полный ад»: новосибирец рассказал, как болел ковидом во вторую волну

Там меня осмотрели с ног до головы и опросили, потом сказали, что за мной сейчас придёт медсестра и отведет в палату. После 40 минут ожидания я пошел по коридорам искать медсестру, ещё через 20 минут я был в палате. Когда проходил по коридорам и поднимался в отделение, то не увидел ни одной таблички о карантине и коронавирусе. Единственная надпись на первом этаже: «Грипп, свидания запрещены».

По дороге мне попался друг, который выписывался из больницы. Он заверил, что здесь спокойно и абсолютно нормально и что он вылечился от ковида за 26 дней при поражении лёгких в 47%. В 6-местной палате меня ожидал молодой человек, по его словам, здоровый и готовый поехать домой. Он на тот момент отлежал в больнице две недели и выписался уже через неделю после нашего знакомства.

Обстановка в больнице и палате

Через некоторое время началось моё лечение: капельницы, уколы и таблетки. Потом к нам в палату поступили два человека, которые сказали, что у них ещё не брали мазок. Они были в шоке, что их подселили к пациентам с подтвержденной «короной».