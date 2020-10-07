Больше трети жителей Новосибирской области сделали прививки от гриппа

По данным на 7 октября, более трети жителей Новосибирской области прошли вакцинацию от гриппа. Это почти 850 тысяч человек, или половина от необходимого плана. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:
— Прививочная кампания продолжается, и мы призываем всех, кто ещё не поставил прививку, принять участие, — это чрезвычайно важно в нынешней эпидемиологической ситуации. Также настоятельно призываем не заниматься самолечением, а при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом.
Прививочная кампания в Новосибирской области началась 8 сентября. В этом году Минздрав НСО планирует привить не менее 60% населения региона — 1 миллион 700 сибиряков.
В Новосибирске в первую неделю прививочной кампании прививку от гриппа сделали 300 человек. Результаты оказались рекордно высокими.
Полезную информацию о прививках от гриппа мы собрали в одном месте и в понятной форме. Всё, что вам нужно знать о вакцинации от гриппа, — в девяти карточках.