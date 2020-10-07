Больше трети жителей Новосибирской области сделали прививки от гриппа

По данным на 7 октября, более трети жителей Новосибирской области прошли вакцинацию от гриппа. Это почти 850 тысяч человек, или половина от необходимого плана. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов:

— Прививочная кампания продолжается, и мы призываем всех, кто ещё не поставил прививку, принять участие, — это чрезвычайно важно в нынешней эпидемиологической ситуации. Также настоятельно призываем не заниматься самолечением, а при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом.