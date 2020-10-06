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Болеть будут больше, чем весной: вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Заболеваемость может расти еще месяц

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Заболеваемость на плато будет держаться на более высоком уровне, чем весной

Заболеваемость на плато будет держаться на более высоком уровне, чем весной

Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, каким будет плато по коронавирусу. По данным эксперта, на этот раз оно будет держаться на более высоких показателях, чем весной. Тогда на плато заболеваемость установилась на уровне восьми-девяти тысяч в сутки.

— Очень сложно предсказать, но, я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и [продлится] не меньше месяца, — цитирует Альтштейна РИА «Новости».


За последние сутки в России выявили 11 615 случаев заражения. Об этом сообщил сегодня оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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