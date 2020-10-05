Разработчик вакцины от коронавируса назвал летальность COVID-19

Директор НИИ Гамалеи, где разрабатывали отечественную вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург оценил летальность коронавирусной инфекции. В интервью на Первом канале он заявил, что она гораздо выше, чем у гриппа, с которым
— Если оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда мы не учитываем просто зараженных, а учитываем тех, кто всё-таки обратился к врачу, то летальность вообще-то здесь порядка 8%. Гораздо больше, чем у гриппа, получается, — заявил Гинцбург.
Александр Гинцбург — микробиолог, директор НИЦЭМ им.
Также известно, что в разных странах летальность коронавирусной инфекции отличается. Самая высокая — в Италии, по данным Роспотребнадзора, — 11,1%. На втором месте Мексика — 10,4%. В России, по данным оперштаба на 5 октября, число смертей от коронавируса за весь период эпидемии составило