Следите вместе с нами: мы вернули данные о коронавирусе на главную страницу

Заболеваемость коронавирусом уверенно растет уже больше месяца. Если в конце августа в сутки выявляли около четырех с половиной тысяч заболевших, то сегодня —
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