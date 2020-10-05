Эпидпорог превышен: за неделю в Новосибирской области зафиксировали 20,5 тысячи случаев ОРВИ

В Новосибирской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 12 процентов
За прошедшую неделю в Новосибирской области зафиксировали 20,5 тысячи случаев ОРВИ. Это на 12% выше эпидемиологического порога.
— За прошедшую неделю зарегистрировано 20 500 случаев заболевания ОРВИ. Показатель составил 73 на 10 тысяч населения, что на 12% выше эпидпорога в целом, — сообщил сегодня, 5 октября, на оперативном совещании в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Кроме того, в НСО статистика заболеваемости по коронавирусу в последние дни ухудшается: больных стало больше. В Новосибирске возобновляют работу ковидные госпитали. Неделю назад наша читательница заметила большую очередь из скорых около больницы в Советском районе. На следующий день Минздрав объяснил, в чем причина.