4 октября воскресенье
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняПодскочило количество заболевших COVID-19. Почему?

Все новости

Все новости

В России снова больше 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки. Такого не было с середины мая

Заболеваемость продолжает расти

2 573
60Обсудить

Поделиться

С начала пандемии в России выявили более миллиона случаев заражения

С начала пандемии в России выявили более миллиона случаев заражения

В России за последние сутки выявлено 10 499 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. В предыдущий раз больше 10 тысяч случаев заболевания за сутки выявлялось в середине мая — сейчас этот период считают пиком эпидемии. Всего же в стране за период пандемии выявлен 1 215 001 случай заболевания коронавирусом.


Рост заболеваемости начался в конце августа и продлился весь сентябрь, число ежедневно выявляемых случаев выросло в два раза. Первыми противоэпидемические меры усилили в столице — мэр Москвы Сергей Собянин уже отправил школьников на длинные каникулы, а каждого третьего сотрудника — на удаленку. В Кремле также рассказали о том, в каком случае снова будут объявлены нерабочие дни.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусзаболеваемость коронавирусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (60)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!