В России снова больше 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки. Такого не было с середины мая

В России за последние сутки выявлено 10 499 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. В предыдущий раз больше 10 тысяч случаев заболевания за сутки выявлялось в середине мая — сейчас этот период считают пиком эпидемии. Всего же в стране за период пандемии выявлен 1 215 001 случай заболевания коронавирусом.



Рост заболеваемости начался в конце августа и продлился весь сентябрь, число ежедневно выявляемых случаев выросло в два раза. Первыми противоэпидемические меры усилили в столице — мэр Москвы Сергей Собянин уже отправил школьников на длинные каникулы, а каждого третьего сотрудника — на удаленку. В Кремле также рассказали о том, в каком случае снова будут объявлены нерабочие дни.