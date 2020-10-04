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Новые жертвы. За сутки от короновируса погибли мужчина и две женщины

За сутки от инфекции умерли три человека, 77 заразились

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За сутки от коронавируса умерли 3 человека

За сутки от коронавируса умерли 3 человека

464 человека умерли в Новосибирской области от коронавируса

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли 3 человека, заразились инфекцией 77 человек.

По данным оперативного штаба на 4 октября всего в регионе зарегистрировано 13 470 случаев заражения вирусом. 12 149 человек выздоровели, в том числе 32 за последние сутки.


Среди новых жертв мужчина в возрасте 67 лет и две женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Общее число погибших от от коронавируса — 464 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека, на ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

На текущий момент в Новосибирской области провели 543 894 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с наблюдения.

В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.

Почему в Новосибирске подскочило количество заболевших COVID-19? Объясняет вирусолог.

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