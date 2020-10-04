Новые жертвы. За сутки от короновируса погибли мужчина и две женщины

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли 3 человека, заразились инфекцией 77 человек.

По данным оперативного штаба на 4 октября всего в регионе зарегистрировано 13 470 случаев заражения вирусом. 12 149 человек выздоровели, в том числе 32 за последние сутки.





Среди новых жертв мужчина в возрасте 67 лет и две женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Общее число погибших от от коронавируса — 464 человека.



В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека, на ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



На текущий момент в Новосибирской области провели 543 894 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с наблюдения.

