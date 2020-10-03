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Росстат: число смертей от коронавируса в России в августе снизилось

При этом по сравнению с 2019 годом умерло на 9,6% больше россиян

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У 1078 россиян коронавирус не стал основной причиной смерти, но повлиял на нее

У 1078 россиян коронавирус не стал основной причиной смерти, но повлиял на нее

Росстат сообщил о снижении смертности из-за коронавируса в России в августе

В России в августе по сравнению с июлем снизилась смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Росстат. Всего COVID-19 стал причиной 3863 смертей. Соответствующие документы опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Еще у 3600 погибших был обнаружен COVID-19, но основной причиной смерти он не стал. Хотя в 1078 случаях «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания».


Из 3863 человек, чьей основной причиной смерти специалисты назвали коронавирус, вирус был идентифицирован у 3222 человек.

— В августе число смертей от COVID-19 по сравнению с июлем 2020 года снизилось. <...> Число смертей в этой группе в августе 2020 года составило 3222 случая (снижение по сравнению с июлем на 36,5%, — подсчитали в Росстате.

В целом, по данным Росстата, смертность в августе в России выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За месяц скончались 157 тысяч 181 человек.

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Росстаткоронавирусстатистика смертности
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