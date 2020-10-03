Росстат: число смертей от коронавируса в России в августе снизилось

В России в августе по сравнению с июлем снизилась смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Росстат. Всего COVID-19 стал причиной 3863 смертей. Соответствующие документы опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Еще у 3600 погибших был обнаружен COVID-19 , но основной причиной смерти он не стал. Хотя в 1078 случаях «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания».