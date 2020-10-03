Росстат: число смертей от коронавируса в России в августе снизилось

Росстат сообщил о снижении смертности из-за коронавируса в России в августе
В России в августе по сравнению с июлем снизилась смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Росстат. Всего
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— В августе число смертей от COVID-19 по сравнению с июлем 2020 года снизилось. <...> Число смертей в этой группе в августе 2020 года составило 3222 случая (снижение по сравнению с июлем на 36,5%, — подсчитали в Росстате.
В целом, по данным Росстата, смертность в августе в России выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За месяц скончались 157 тысяч 181 человек.