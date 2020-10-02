В Кремле рассказали, планируется ли снова вводить нерабочие дни в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы о возможном введении строгой изоляции в связи с ростом количества заболевших
Отвечая на уточняющий вопрос «Интерфакса» о планах Кремля по введению режима самоизоляции и нерабочих дней, Песков заявил, что не Кремль принимает это решение.
— Правительственный штаб, который и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможного сценария развития выступает с какими-то предложениями, — сказал он.
Позднее о возможных противоэпидемических мерах высказалась вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова.
— У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся, — цитирует Голикову РИА «Новости».
Она также заявила, что большинство заболевших не соблюдали меры безопасности.
За последние сутки в России было выявлено более девяти тысяч зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии болезнь диагностировали у