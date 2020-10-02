В Кремле рассказали, планируется ли снова вводить нерабочие дни в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы о возможном введении строгой изоляции в связи с ростом количества заболевших COVID-19 . Он заявил, что пока на федеральном уровне это не обсуждается, в регионах принимаются все необходимые меры.



Отвечая на уточняющий вопрос «Интерфакса» о планах Кремля по введению режима самоизоляции и нерабочих дней, Песков заявил, что не Кремль принимает это решение.



— Правительственный штаб, который и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможного сценария развития выступает с какими-то предложениями, — сказал он.

