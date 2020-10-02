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Положили 84 человека: в ГКБ № 25 рассказали, как заработал заново открывшийся ковидный госпиталь

Учреждение вновь принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на него с 1 октября

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Учреждение должно было вернуться к работе в плановом режиме в конце сентября, однако вновь начало принимать больных с коронавирусом и подозрением на него

Учреждение должно было вернуться к работе в плановом режиме в конце сентября, однако вновь начало принимать больных с коронавирусом и подозрением на него

В ГКБ № 25 развернули госпиталь на 200 коек для ковидных больных

Новосибирская городская больница № 25 вновь вернулась к работе в режиме инфекционного госпиталя с 1 октября.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе учреждения, госпиталь на базе больницы был развернут в сжатые сроки.

— Наша больница несколько месяцев работала в статусе инфекционного госпиталя, отлажены все лечебные, организационные процессы, сотрудники больницы обладают большим опытом лечения коронавирусной инфекции. С учетом этого мы, несомненно, были готовы вновь развернуть госпиталь, — уточнили в ГКБ № 25.

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В пресс-службе также подчеркнули, что в больнице достаточно медицинского персонала, есть запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.

— Мы спокойно и планомерно вошли в рабочий режим. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области на базе Городской клинической больницы № 25 развернут инфекционный госпиталь на 200 коек, в настоящий момент госпитализированы 84 пациента, — отметили в учреждении.

На этой неделе завершился судебный процесс в отношении ГКБ № 25 — больницу признали виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафовали на 100 тысяч рублей за перегруз больными. В самой больнице ответили, что намерены обжаловать это решение.

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