Положили 84 человека: в ГКБ № 25 рассказали, как заработал заново открывшийся ковидный госпиталь

В ГКБ № 25 развернули госпиталь на 200 коек для ковидных больных
Новосибирская городская больница
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе учреждения, госпиталь на базе больницы был развернут в сжатые сроки.
— Наша больница несколько месяцев работала в статусе инфекционного госпиталя, отлажены все лечебные, организационные процессы, сотрудники больницы обладают большим опытом лечения коронавирусной инфекции. С учетом этого мы, несомненно, были готовы вновь развернуть госпиталь, — уточнили в ГКБ
В пресс-службе также подчеркнули, что в больнице достаточно медицинского персонала, есть запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.
— Мы спокойно и планомерно вошли в рабочий режим. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области на базе Городской клинической больницы
На этой неделе завершился судебный процесс в отношении ГКБ