Положили 84 человека: в ГКБ № 25 рассказали, как заработал заново открывшийся ковидный госпиталь

В пресс-службе также подчеркнули, что в больнице достаточно медицинского персонала, есть запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.



— Мы спокойно и планомерно вошли в рабочий режим. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Новосибирской области на базе Городской клинической больницы № 25 развернут инфекционный госпиталь на 200 коек, в настоящий момент госпитализированы 84 пациента, — отметили в учреждении.

