«Люди заражались прямо в больницах». 6 острых вопросов перед второй волной коронавируса

Весна-лето – 2020… Я живу в Новосибирске — это третий город в России, население более 1,5 миллиона человек. Работаю директором медицинского агентства и по совместительству — исполнительным директором Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири. То есть у меня прямая связь как с пациентами, так и с врачами. Обо всём, что происходило, я знаю не понаслышке.



Конец марта, только что во всей стране объявили карантин. Это были единственные две-три недели, когда жители Новосибирска действительно соблюдали карантин и носили маски. В это время выходят первые отраслевые рекомендации и приказы по диагностике и лечению COVID-19 . В это же время в Новосибирск начинают массово возвращаться жители из-за границы — из путешествий и командировок. И довольно долго — это единственная категория пациентов, кому делают тест на коронавирусную инфекцию.

