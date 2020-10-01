Москва отправляет каждого третьего сотрудника на удаленку

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин выпустил новый указ об усилении коронавирусных ограничений. Если до этого компаниям лишь рекомендовали отправить на удаленку сотрудников, то с 5 октября это будет обязательным требованием. Причина — высокая нагрузка на транспорт при высокой же заболеваемости коронавирусом.



— Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, — заявил Собянин.

