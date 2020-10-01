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Москва отправляет каждого третьего сотрудника на удаленку

Решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом

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До 5 октября меры носили рекомендательный характер

До 5 октября меры носили рекомендательный характер

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин выпустил новый указ об усилении коронавирусных ограничений. Если до этого компаниям лишь рекомендовали отправить на удаленку сотрудников, то с 5 октября это будет обязательным требованием. Причина — высокая нагрузка на транспорт при высокой же заболеваемости коронавирусом.

— Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, — заявил Собянин.

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Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей. Мэр Москвы надеется, что эти меры помогут сбить рост заболеваемости, и «не придется принимать более тяжелых решений».

Только за последние сутки в Москве выявили почти две с половиной тысячи заразившихся коронавирусом. В целом по стране — 8945 заболевших за сутки. Всего с начала пандемии выявлен 1 185 231 случай коронавирусной инфекции.

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МоскваСергей Собянинудаленкакоронавирус
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