Вирусолог назвал основную ошибку заразившихся коронавирусом

При этом его коллега, вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что лечиться от коронавирусной инфекции можно дома.



— Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы, — объяснил Альштейн.



В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано почти 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19 . 958,2 тысячи пациентов выписано, 20,7 тысячи человек скончались от коронавируса.



По информации университета Хопкинса, в мире на утро 1 октября зарегистрировано почти 33,9 миллиона случаев заболевания, больше миллиона человек скончались.

