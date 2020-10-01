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Вирусолог назвал основную ошибку заразившихся коронавирусом

Ее совершает большинство из нас

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В России уже 1,2 миллиона зараженных COVID-19

В России уже 1,2 миллиона зараженных COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Виктор Зуев назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом. По его мнению, это самолечение. Об этом он сообщил в эфире радио «Национальная служба новостей».

— Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека, — заявил Виктор Зуев.

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При этом его коллега, вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что лечиться от коронавирусной инфекции можно дома.

— Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы, — объяснил Альштейн.

В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано почти 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19. 958,2 тысячи пациентов выписано, 20,7 тысячи человек скончались от коронавируса.

По информации университета Хопкинса, в мире на утро 1 октября зарегистрировано почти 33,9 миллиона случаев заболевания, больше миллиона человек скончались.

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