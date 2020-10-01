Число умерших пациентов от коронавируса в Новосибирской области перевалило за 450

Оперштаб Новосибирской области опубликовал статистику по коронавирусу на 1 октября. За последние сутки зарегистрировали 82 новых пациентов.

— В регионе выявлено 13 229 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 792 детей. 12 022 пациента выписаны с выздоровлением (+49 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались ещё 5 пациентов, самому молодому было 40 лет. Ещё трем мужчинам было 60 лет, 80 лет и 88 лет, погибшей женщине было 82 года.

Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

