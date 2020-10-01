Число умерших пациентов от коронавируса в Новосибирской области перевалило за 450

Ещё пять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области опубликовал статистику по коронавирусу на 1 октября. За последние сутки зарегистрировали 82 новых пациентов.
— В регионе выявлено
Скончались ещё 5 пациентов, самому молодому было 40 лет. Ещё трем мужчинам было 60 лет, 80 лет и 88 лет, погибшей женщине было 82 года.
Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.
В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ — 13 пациентов.
Госпитализированы 29 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 679.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 611 пациентов.
На дня мы поговорили с руководителем одного из ковидных госпиталей в Новосибирске. Она рассказала, как мутирует коронавирус и когда ждать второй волны.