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Число умерших пациентов от коронавируса в Новосибирской области перевалило за 450

За последние сутки стало известно о пяти новых смертельных случаях

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Оперштаб отчитался о 5 новых смертях

Оперштаб отчитался о 5 новых смертях

Ещё пять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области опубликовал статистику по коронавирусу на 1 октября. За последние сутки зарегистрировали 82 новых пациентов.

— В регионе выявлено 13 229 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 792 детей. 12 022 пациента выписаны с выздоровлением (+49 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались ещё 5 пациентов, самому молодому было 40 лет. Ещё трем мужчинам было 60 лет, 80 лет и 88 лет, погибшей женщине было 82 года.

Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

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В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ — 13 пациентов.

Госпитализированы 29 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 679.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 611 пациентов.

На дня мы поговорили с руководителем одного из ковидных госпиталей в Новосибирске. Она рассказала, как мутирует коронавирус и когда ждать второй волны.

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