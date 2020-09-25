Как получить бесплатное обследование на рак с помощью радиоактивных препаратов — отвечает главный онколог НСО

Он добавил, что терапевт не сможет выписать подобное направление.

— Не сам пациент решает, выполнить его или нет, не врач-терапевт направляет, а исключительно онколог и при определённых показателях. Не все опухоли чувствительны к введению радиоактивного вещества. Не все опухоли видны на ПЭТ, и это тоже нужно учитывать, — объяснил врач.

Вадим Николаевич Захаров — кандидат медицинских наук, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера.

В середине декабря прошлого года в Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС (медицинский центр имени Сергея Березина), в котором можно провести ПЭТ-КТ. Узнать, как работает центр, как совместно трудятся медики, физики и химики и как производятся радиофармпрепараты, вы можете здесь.