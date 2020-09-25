Как получить бесплатное обследование на рак с помощью радиоактивных препаратов — отвечает главный онколог НСО

Главный онколог НСО назвал способ получения направления на ПЭТ-КТ
Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров объяснил, почему не каждому пациенту с раком в регионе дают направление на ПЭТ-КТ.
ПЭТ-КТ — это современный способ диагностики онкологических заболеваний. Метод сочетает в себе применение позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Для проведения обследования пациенту вводятся радиоактивные фармацевтические препараты.
Вадим Захаров ответил на вопросы жителей в прямом эфире официального аккаунта «ВКонтакте» правительства региона.
— ПЭТ-КТ можно получить по ОМС. Не всегда это исследование отвечает на вопросы онколога. Не надо думать, что ПЭТ-КТ — это панацея и сверхточный метод диагностики. Иногда он даёт больше вопросов, чем ответов. Поэтому направление и рекомендации должны быть даны исключительно специалистом профильного медицинского учреждения, которое занимается именно лечением онкологических заболеваний, — рассказал Вадим Захаров.
Он добавил, что терапевт не сможет выписать подобное направление.
— Не сам пациент решает, выполнить его или нет, не врач-терапевт направляет, а исключительно онколог и при определённых показателях. Не все опухоли чувствительны к введению радиоактивного вещества. Не все опухоли видны на ПЭТ, и это тоже нужно учитывать, — объяснил врач.
Вадим Николаевич Захаров — кандидат медицинских наук, главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной части Новосибирского областного онкологического диспансера.
В середине декабря прошлого года в Новосибирске открылся центр ядерной медицины МИБС (медицинский центр имени Сергея Березина), в котором можно провести ПЭТ-КТ. Узнать, как работает центр, как совместно трудятся медики, физики и химики и как производятся радиофармпрепараты, вы можете здесь.