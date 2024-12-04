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Город «Легкие метро»: в новосибирской подземке скрыты гигантские вентиляторы — они помогают дышать пассажирам

«Легкие метро»: в новосибирской подземке скрыты гигантские вентиляторы — они помогают дышать пассажирам

Сейчас оборудование меняют на более современное

803
7 комментариев

Установка проводит проветривание станций и перегонов

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Новосибирский метрополитен ежедневно перевозит тысячи пассажиров. Поезда курсируют с утра до поздней ночи, позволяя горожанам миновать пробки на дорогах. Чтобы люди могли находиться на скрытых под землей станциях, в метро работают гигантские вентиляторы — «легкие» предприятия.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил вентиляционную камеру и узнал, как «дышит» новосибирская подземка.

Расшифровка ВОМД-24 — вентилятор осевой метрополитеновский двухступенчатый

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В тупиковой вентиляционной камере установлен модернизированный вентилятор ВОМД-24Р. Он — первая пущенная после объемного капитального ремонта машина.

— На сегодня таких вентиляторов в метрополитене 39 штук. У нас создана ремонтная программа, на основании которой мы планово будем менять все машины, модернизировать их. Старые отжили свой срок службы, — объяснил начальник электромеханической службы Новосибирского метрополитена Алексей Мамонтов.

Цифра 24 в названии оборудования обозначает диаметр рабочего колеса — более двух метров

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По словам Алексея Мамонтова, старые установки не соответствуют современным требованиям в области пожарной безопасности и эвакуации пассажиров.

Вентилятор выпускал Артемовский машиностроительный завод

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— Все основные воздушные массы, проветривание станций и перегонов, полуперегонов осуществляется этими агрегатами, — подчеркнул Алексей Мамонтов.

Прямая задача таких вентиляторов — вытяжка

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ВОМД-24 — вентилятор осевой двухступенчатый. Цифра в названии оборудования обозначает диаметр рабочего колеса — 2 метра и 40 сантиметров. Устройство выпускал Артемовский машиностроительный завод. Там же разработана техдокументация для реконструкции установок.

Посмотрите, какая большая установка

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Основная, прямая работа вентиляторов — вытяжка. Производительность предыдущей версии оборудования составляла 180 тысяч кубометров в час — столько воздуха подавалось на станции и перегоны. Новая установка «крутит» почти в два раза больше — порядка 380 кубометров.

В 2023 году Новосибирский метрополитен перевез 84,5 миллиона пассажиров.

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— Чтобы довести параметры микроклимата до нужных требований, мы используем вентиляторы, но в первую очередь просто проветриваем, — уточнил Алексей Мамонтов.

Работники метро должны подавать свежий воздух на станции для того, чтобы разбавить объемы углекислого газа. Кроме того, нужно убрать теплоизбытки от работающего оборудования, в том числе подвижного состава. При этом в зимнее время оборудование редко используют.

Зимой оборудование, как правило, редко используют

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— С учетом того, что мы достаточно северно расположены в сравнении с другими метрополитенами страны, зимой мы достаточно редко их используем, — сказал Алексей Мамонтов. — Ориентируемся по параметрам на летний период, когда у нас существует три графика по температуре.

На сайте Новосибирского метрополитена сказано, что за 2023 год в предприятии перевезли 84,5 миллиона пассажиров.

В конце ноября стало известно, что проектная документация по развитию Новосибирского метрополитена устарела и стала неактуальной.

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Комментарии
7
Гость
37 минут
"вентилятор осевой митрополитеновский " Нет предела совершенству беспросветной тупости юнкоров НГС!
Домовёнок Кузя
19 минут
"ВОМД24 — вентилятор осевой митрополитеновский двухступенчатый" "митрополитеновский" от слова митрополит? ))
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