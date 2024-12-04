«Это просто документ»: почему Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону

В горсовете обсудили готовность к отопительному сезону Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В среду, 4 декабря, на сессии горсовета Новосибирска перед депутатами выступили глава департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Зайков и директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев. Они рассказали о тех замечаниях Ростехнадзора, которые не позволили Новосибирску получить паспорт готовности к отопительному сезону.

Осталось 44 замечания

Глава департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Зайков сообщил, что из 53 замечаний Ростехнадзора неотработанными остались 44 по 21 организации. 16 из них — это выполнение работ, запланированных в весенне-летний (их невозможно выполнить в отопительный период). Еще 8 будут устранены в декабре

— И в настоящее время отправлено письмо в прокуратуру о понуждении организаций устранить 17 замечаний, — сообщил Зайков.

ООО «НТСК» разработала план устранения замечаний Ростехнадзора. Их проведут в несколько этапов.

Директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев назвал три причины, по которым их компания попала в перечень Ростехнадзора. Во-первых, это непредоставление в полном объеме документов по теплотрассам, которые компания отремонтировала в прошлом году. СГК уже направила все документы в комиссию Ростехнадзора.

— Второе замечание — это неудовлетворительное состояние именно строительных конструкций восьми ЦТП. Мы сами для себя запланировали этот ремонт в следующем году, но вот органы Ростехнадзора запросили у нас акты технического освидетельствования по этим объектам, и записали нам это в замечания. Каким это образом должно влиять на надежность теплоснабжения — ну, здесь вопрос достаточно спорный, — высказался Дмитрий Перязев.

И третье замечание — это незавершенные ремонтные работы на объектах СГК. Речь идет от двух внутриквартальных сетях, которые ремонтировали по концессии — это улица Котовского и улица Новосибирская. По словам Перязева, на сегодняшний день эти работы закончили.

«Это просто документ»

Обсудили депутаты и тенденции в сфере теплоснабжения Новосибирска. Так, Ростислав Антонов спросил, хуже или лучше ситуация становится с каждым годом, и почему именно в 2024 году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

— То, что город не получил паспорт готовности, мое личное ощущение — это просто-напросто документ, который не фактически подтверждает надежность системы теплоснабжения, а учитывает те организационные мероприятия, которые были проведены или где-то не завершены, — высказался Дмитрий Перязев.

На его взгляд, никаких «аховых пунктов» в акте Ростехнадзора нет.

По его оценкам, при условии сохранения темпа работы потребуется еще два-три года, чтобы нормализовать ситуацию по магистральным сетям и привести в соответствие муниципальные тепловые сети. Также он предупредил депутатов, что компании может не хватить средств по концессионному соглашению.

— Мы сейчас набираем обороты с теми просрочками, которые были в прошлые годы. Если мы выйдем в следующем году на план, из 4,8 миллиарда рублей без НДСа, мы съедим уже больше 3 миллиардов. У нас на последующие 7 лет останется 1,7 миллиарда рублей. Это чуть больше 200 миллионов в год. Поэтому нужно искать источник для замены внутриквартальных сетей, именно муниципального имущества. Потому что мы его взяли по концессионному соглашению и эти обязательства должны исполнять, — сделал заявление директор Дмитрий Перязев.