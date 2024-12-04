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Город Депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2025 год

Депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2025 год

Дефицит составит 1,35 миллиарда рублей

1 636
32 комментария

Депутаты Горсовета приняли бюджет в первом чтении

Источник:

В Новосибирске в среду, 4 декабря, депутаты Горсовета приняли в первом чтении бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Большая часть расходов в следующем году запланирована на отрасль образования.

Бюджет на 2025 году будет дефицитный

Источник:

На сессии Горсовета начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков сообщил депутатам, что бюджет 2025 года будет дефицитным. Доходная часть составит 97,8 миллиарда рублей, расходная — 99,1 миллиарда рублей, дефицит — 1,35 миллиарда рублей.

Межбюджетные трансферты увеличатся до 44,2 миллиарда рублей.

Большую часть бюджета составят расходы на социальную сферу (62,8 миллиарда рублей), из них около 52 миллиардов рублей — это на отрасль образования (или 63,9% от общего объема расходов).

Оставшиеся 36,3 миллиарда уйдут на городское хозяйство и прочие необходимые расходы.

Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении: «за» проголосовали все 39 депутатов, присутствующих на сессии.

В 2023 году дефицит бюджета на 2025 год планировался на уровне 1,3 миллиарда.

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Комментарии
36
Жук
36 минут
Надо всем Новосибирском в Москву переехать. Оставить тут депутатов, мэрию и застройщиков, пусть развлекаются.
так то
19 минут
Чтобы увеличить поступления надо промышленность развивать. Не земли под стройку раздавать (причем именно раздавать, т.к. цена земли для строителей это копейки, и те не платят). А реальные производства. У нас же в городе для этого условий вообще нет. Все новые производства выводят в область. По итогу все отчисления идут в область и там размазываются. А в городе вечный дефицит...Плюсом, что там представительство в МСК делает? Почему мы не получаем финансирование?
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