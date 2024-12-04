Депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2025 год

Депутаты Горсовета приняли бюджет в первом чтении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в среду, 4 декабря, депутаты Горсовета приняли в первом чтении бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Большая часть расходов в следующем году запланирована на отрасль образования.

Бюджет на 2025 году будет дефицитный Источник: Мэрия Новосибирска / «ВКонтакте»











На сессии Горсовета начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков сообщил депутатам, что бюджет 2025 года будет дефицитным. Доходная часть составит 97,8 миллиарда рублей, расходная — 99,1 миллиарда рублей, дефицит — 1,35 миллиарда рублей.

Межбюджетные трансферты увеличатся до 44,2 миллиарда рублей.

Большую часть бюджета составят расходы на социальную сферу (62,8 миллиарда рублей), из них около 52 миллиардов рублей — это на отрасль образования (или 63,9% от общего объема расходов).

Оставшиеся 36,3 миллиарда уйдут на городское хозяйство и прочие необходимые расходы.

Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении: «за» проголосовали все 39 депутатов, присутствующих на сессии.