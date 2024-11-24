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Город КРТ в Новосибирске эксклюзив «Зачем мы людей травим?» Чиновники и эксперты поспорили о судьбе частных домов на берегу Ини в Новосибирске

«Зачем мы людей травим?» Чиновники и эксперты поспорили о судьбе частных домов на берегу Ини в Новосибирске

По Генплану Новосибирска, на его месте должна быть многоэтажная застройка

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86 комментариев

Частный сектор недалеко от берега начинают теснить многоэтажки, но жители прощаться со своими домами не готовы

Жители частного сектора улиц Марата и 2-я Марата в Первомайском районе попросили отнести их территорию к зоне индивидуальной жилой застройки, чтобы избежать сноса.

Вопрос 22 ноября обсудили на комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска. В начале осени жители района обнаружили, что их дома попали в зону КРТ и могут пойти под снос, тем более, что с двух сторон их уже теснят стройки.

Споры, в частности, вызвал участок частного сектора, расположенный в треугольнике между улицами Марата и Шмидта и рекой Иня. Муниципальный «Институт градостроительного планирования» предложил оставить территорию в зоне перспективной многоэтажной застройки с возможностью КРТ, но жители выступили против, попросив перевести их участки в зону индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По словам депутата, представляющего их интересы в горсовете, Павла Горшкова, сегодня за сохранение частного сектора в Первомайском районе выступает около тысячи его жителей.

На стороне жителей выступил и замдиректора регионального «Агентства развития жилищного строительства» Александр Савоськин.

— Если юридических оснований нет для КРТ, то их и нет. Зачем мы людей травим? Вот объективно. Мы же понимаем, что даже если мы оставим эту территорию в КРТ, его там не будет, — заметил он, добавив, что застройщики пока не высказывали намерения выкупать спорную территорию.

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Другие члены комиссии с ним не согласились, парировав тем, что сохранение ИЖС будет мешать единому развитию этой части района и не даст необходимого стимула застройщикам развивать территорию. Кроме того, часть экспертов посчитали неразумным исключать развитие территории в Генплане, рассчитанном на несколько десятков лет.

— Что вы называете комплексным развитием? Это воткнуть многоэтажки, которые вы потом никак не сможете снести. А если вам впоследствии нужно будет расширить дорогу, как вы будете это делать? — возразил один из жителей района из зала. — Сейчас дачники с Новолугового едут через улицу Марата, забивают эти дороги, потом спускаются в «Весенний» и забивают улицы «Весеннего». Сейчас мы ещё введём многоэтажные дома, которые нельзя будет снести, чтобы расширить дорогу.

Его поддержали Павел Горшков и депутат заксобрания Александр Козлов.

— Все прекрасно знают ситуацию с Матвеевской развязкой. Все знают, как сейчас выезжать с Разъезда Иня на Большевистскую. С ростом количества многоэтажных домов ситуация будет ещё сложнее. Нам вот эти два вопроса нужно решить: Матвеевская развязка и Разъезд Иня — и только тогда возвращаться к этим вопросам (новой многоэтажной застройки. — Прим. ред.), — отметил Павел Горшков.

В результате члены комиссии приняли решение отменить перевод территории от улицы Марата до реки Иня в зону многоэтажной застройки и вынести вопрос на публичные слушания.

При этом возможность комплексного строительства оставят в кварталах между улицами Перова, Артёма и Героев Революции, где располагаются преимущественно двухквартирные одноэтажные ветхие дома. Для целей комплексного развития также сохранят территорию южнее улиц Героев Революции, Чапаева и Маяковского, где уже начался снос ветхих домов, а также квартал между улицами Качалова и Виноградова.

В октябре НГС подробно рассказывал о кварталах частного сектора улиц Марата и 2-я Марата: жители подчёркивают, что у них хорошие дома, покидать которые они не хотят.

ПО ТЕМЕ
Разъезд Иня Микрорайон Весенний Первомайский район КРТ Генплан Новосибирска Частный сектор
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Комментарии
86
За державу обидно!
24 ноября, 10:33
А чему удивляться и чему возмущаться. Уже давно надо принять ,как должное,в нашем городе всем заправляет строительная мафия,спрут,куда входят все решалы, разрешалы ,те кто принимают законы и те кто должен следить за их исполнением.
Гость
24 ноября, 10:06
Жители правы. А мэрские господа, как обычно, в погоне за длинным рублем класть хотели на жителей, их права и желания.
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