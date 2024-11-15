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Город Книги захватили центральный рынок: новосибирцы выстроились в очереди за недорогой литературой в «Гастрокорте»

Книги захватили центральный рынок: новосибирцы выстроились в очереди за недорогой литературой в «Гастрокорте»

В центре города проходит книжный фестиваль

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9 комментариев

Цены на книги начинаются от 50 рублей

В Новосибирске 15 ноября стартовал фестиваль «Новая книга» (0+). Мероприятие проходит в «Гастрокорте» и продлится два дня. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова посетила мероприятие и поделилась своими впечатлениями от распродажи.

Как рассказала журналист, цены на книги начинаются от 50 рублей и доходят до чуть больше тысячи рублей. На фестивале представлены книги для детей и взрослых, особый интерес у посетителей вызывает подростковая литература.

— Здесь можно взять шопер за 3500 рублей, в него уложить столько книг, сколько вам хочется. Главное условие, чтобы они не вылезли из шопера, — рассказала Елизавета.

В первый день фестиваль посетили несколько сотен человек

Как отметила корреспондент, если сравнивать с книжными магазинами Новосибирска, то здесь цены на литературу значительно ниже.

— Я очень рада, что смогла купить книги, которые хотела. Тут действительно намного дешевле, чем в магазине. В целом всё нравится, единственный минус, что вывески с ценами направлены в сторону одного входа, — рассказала посетительница ярмарки.

Основной наплыв посетителей ожидается в выходные

Помимо распродажи книг, здесь идут лекции и встречи с писателями. Как рассказали организаторы, фестиваль уже посетили несколько сотен человек. Основной наплыв посетителей ожидается в выходные.

Ранее новосибирцы высказали мнение о распродажах. Многие в них не верят, другие горожане утверждают, что порой на распродажах можно купить хорошие товары со скидкой.

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Комментарии
9
266689839
17 минут
Сортирная литература? После вкусного обеда....!
Гость
22 минуты
А можно информацию до начала фестиваля выложить, а не пост фактам. Повезло, кто на рынок в этот день зашёл. Кстати, а книги то какие? Авторы? Жанры? Хотелось бы знать. Мало информации, совсем.
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