Книги захватили центральный рынок: новосибирцы выстроились в очереди за недорогой литературой в «Гастрокорте»

Цены на книги начинаются от 50 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В Новосибирске 15 ноября стартовал фестиваль «Новая книга» (0+). Мероприятие проходит в «Гастрокорте» и продлится два дня. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова посетила мероприятие и поделилась своими впечатлениями от распродажи.

Как рассказала журналист, цены на книги начинаются от 50 рублей и доходят до чуть больше тысячи рублей. На фестивале представлены книги для детей и взрослых, особый интерес у посетителей вызывает подростковая литература.

— Здесь можно взять шопер за 3500 рублей, в него уложить столько книг, сколько вам хочется. Главное условие, чтобы они не вылезли из шопера, — рассказала Елизавета.

В первый день фестиваль посетили несколько сотен человек Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Как отметила корреспондент, если сравнивать с книжными магазинами Новосибирска, то здесь цены на литературу значительно ниже.

— Я очень рада, что смогла купить книги, которые хотела. Тут действительно намного дешевле, чем в магазине. В целом всё нравится, единственный минус, что вывески с ценами направлены в сторону одного входа, — рассказала посетительница ярмарки.

Основной наплыв посетителей ожидается в выходные Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Помимо распродажи книг, здесь идут лекции и встречи с писателями. Как рассказали организаторы, фестиваль уже посетили несколько сотен человек. Основной наплыв посетителей ожидается в выходные.