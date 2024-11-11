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Город «В Сибири первый снег равно ЧП»: новосибирцы высказались об уборке улиц города — комментарии читателей НГС

«В Сибири первый снег равно ЧП»: новосибирцы высказались об уборке улиц города — комментарии читателей НГС

На уборку улиц уже вышло более 150 единиц спецтехники

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Читатели оставили десятки комментариев

В Новосибирске на борьбу со снегом вышло 162 единицы техники и 51 дорожный рабочий. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании 11 ноября. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал разбудить дорожников и начать полноценно зимний сезон. После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы выбрали самые интересные.

— А у нас дорожники в окошко не видят или нет телефона глянуть прогноз на завтра, — написал мир во всём мире.

— Что правда, то правда. Дороги почистили, почистили карманы на остановках для общественного транспорта, но весь снег навалили на тротуар. Люди, как горные козлы скачут, чтобы дорогу перейти или на транспорт сесть. А на улице холодает. К вечеру все колом возьмётся. Дворники, ау, вы где, — написал Гость.

— Тротуары тоже надо чистить, пешеходам нужны комфортные условия и безопасные, что важно, — поддерживает его Читатель.

— В Сибири первый снег всегда равно чрезвычайное происшествие. Не помню ни одного года, что бы с первым снегом не было пробок. Всегда так, — написал Читатель НГС.

— Надо переезжать на Юга. Никакого снега, сугробов, шуб, зимней резины, — советует Читатель.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, сколько тонн смесей закупили для обработки улиц города от гололеда.

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Уборка улиц Снег Новосибирск
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