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Город Новая коммунальная авария и жесткое ДТП: главные события за 3 ноября в Новосибирске

Новая коммунальная авария и жесткое ДТП: главные события за 3 ноября в Новосибирске

НГС собрал пять самых интересных новостей

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4 комментария

За день произошли десятки событий

В выходные дни совсем не хочется следить за новостной лентой, поэтому некоторые события очень легко пропустить. Чтобы не пропустить ничего важного, мы собрали дайджест главных новостей за 3 ноября.

«Думала, в дом въехали»: в Новосибирске автомобиль на скорости влетел в столб — видео с места

В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской в ночь с 2 на 3 ноября произошло жесткое ДТП. Автомобиль на высокой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали водитель-мужчина 1992 года рождения и пассажир-женщина. Их доставили в больницу.

«Это уже пятый случай»: что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти — улицу залило водой

Утром 3 ноября в Новосибирске начало заливать горячей водой улицу Сакко и Ванцетти. По словам местных жителей, подобное происходит здесь уже в пятый раз. В СГК редакции НГС рассказали, что авария произошла в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого около 07:30.

Дешевая курица, странные торты и уставшая морковка: что новосибирцы покупают в «Марии-Ра» — изучаем ценники и товары

Корреспондент НГС прогулялась по одному из магазинов сети «Мария-Ра» и узнала, за чем чаще всего туда приходят покупатели и сколько тратят. Оказалось, что новосибирцы ходят в магазины этой сети, потому что они находятся рядом с домом или работой и представляют ассортимент недорогих повседневных товаров. Однако многие недовольны просроченными продуктами и частым отсутствием ценников.

«Открыли дверь, а там чернота»: спасенная из огня сибирячка родила мальчика — на ее выписку приехали пожарные

Из Новосибирской областной больницы 3 ноября выписали жительницу города Екатерину, которую 29 октября спасли из пожара в доме на улице Есенина. На следующий день в больнице женщина родила сына. Встречать их пришли и сотрудники МЧС, которые работали на пожаре.

«Они все ему были обязаны»: как угодивший в колонию милиционер сколотил банду из бывших силовиков — на его счету 12 смертей

В конце 1990-х — начале 2000-х годов в Новосибирске орудовала банда Владимира Большинскова. Преступники находили в газете объявления о продаже машин, встречались с владельцами под видом покупателей, убивали их, прятали тела, а машины продавали или разбирали для продажи запчастей. На поимку преступников ушло несколько лет. НГС пересмотрел хроники — рассказываем, как раскрыли банду из лихих 90-х.

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Комментарии
4
Yumare
44 минуты
Новосибирск - город великих прорывов!
280001480
56 минут
аварии нам только лучше делают, как и санкции ваш пупок
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