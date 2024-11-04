Новая коммунальная авария и жесткое ДТП: главные события за 3 ноября в Новосибирске

За день произошли десятки событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В выходные дни совсем не хочется следить за новостной лентой, поэтому некоторые события очень легко пропустить. Чтобы не пропустить ничего важного, мы собрали дайджест главных новостей за 3 ноября.

«Думала, в дом въехали»: в Новосибирске автомобиль на скорости влетел в столб — видео с места

В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской в ночь с 2 на 3 ноября произошло жесткое ДТП. Автомобиль на высокой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали водитель-мужчина 1992 года рождения и пассажир-женщина. Их доставили в больницу.

«Это уже пятый случай»: что происходит на месте коммунальной аварии на Сакко и Ванцетти — улицу залило водой

Утром 3 ноября в Новосибирске начало заливать горячей водой улицу Сакко и Ванцетти. По словам местных жителей, подобное происходит здесь уже в пятый раз. В СГК редакции НГС рассказали, что авария произошла в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого около 07:30.

Дешевая курица, странные торты и уставшая морковка: что новосибирцы покупают в «Марии-Ра» — изучаем ценники и товары

Корреспондент НГС прогулялась по одному из магазинов сети «Мария-Ра» и узнала, за чем чаще всего туда приходят покупатели и сколько тратят. Оказалось, что новосибирцы ходят в магазины этой сети, потому что они находятся рядом с домом или работой и представляют ассортимент недорогих повседневных товаров. Однако многие недовольны просроченными продуктами и частым отсутствием ценников.

«Открыли дверь, а там чернота»: спасенная из огня сибирячка родила мальчика — на ее выписку приехали пожарные

Из Новосибирской областной больницы 3 ноября выписали жительницу города Екатерину, которую 29 октября спасли из пожара в доме на улице Есенина. На следующий день в больнице женщина родила сына. Встречать их пришли и сотрудники МЧС, которые работали на пожаре.

«Они все ему были обязаны»: как угодивший в колонию милиционер сколотил банду из бывших силовиков — на его счету 12 смертей